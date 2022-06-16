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В захваченном Мелитополе фермеры "угостили" оккупантов отравленной черешней

В захваченном Мелитополе фермеры "угостили" оккупантов отравленной черешней

Киев • УНН

 • 598307 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Во временно захваченном Мелитополе Запорожской области местные фермеры дали российским оккупантам обработанную черешню – это привело к массовым случаям отравления в армии рф. Об этом рассказал городской глава Иван Федоров в эфире телемарафона, информирует УНН.

Цитата

"Очередной подарок наши фермеры приготовили рашистам – это недавно обработанная черешня, которая вызвала массовые отравления у рашистов. И это очередной вид партизанского сопротивления, которое есть на территории Мелитопольского района. Не надо у нас ничего воровать. Это все выращивалось настойчивой трудом наших фермеров", – рассказал Федоров.

Детали 

Глава города отметил, что 99% оставшихся в городе горожан сопротивляются оккупационным властям.

"Мелитопольцы полностью проигнорировали празднование дня россии. Вся страна видела - в минувшее воскресенье в очереди за паспортом было 15 человек из 70 тысяч жителей, оставшихся во временно-оккупированном городе", - отметил мэр Мелитополя.

Напомним 

В эти выходные во временно захваченном оккупантами городе Мелитополь раздавали российские паспорта. Однако только 10 жителей изъявили желание получить данный документ.

Назначение оккупантами города Мелитополя "временной столицей" Запорожской области является очередной чепухой рашистов. Мэр Мелитополя Иван Фёдоров в эфире национального телемарафона заявил, что в ближайшее время город деоккупируют.

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