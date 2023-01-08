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Подоляк офіційно запропонував Грузії передати на лікування в Україну Саакашвілі

Київ • УНН

 • 488120 перегляди

КИЇВ. 8 січня. УНН. Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк сказав, що Україна офіційно пропонує передати Міхеіла Саакашвілі на лікування в Україну чи будь-якій іншій європейській країні. Про це повідомляє УНН з посиланням на 1TV.

Подоляк офіційно запропонував Грузії передати на лікування в Україну Саакашвілі

Деталі

Подоляк наголосив, що на відміну від росії, Україна не втручається у “суверенні справи інших країн” та не дає жодних порад, саме тому пропозиція передати нашій державі Саакашвілі є офіційною.

“Я дуже симпатизую Міхеілу Миколайовичу. Я поважаю його, бо він є фігурою історичного масштабу. Наша офіційна позиція — передати Саакашвілі нам на лікування. З боку росії точно не буде воєнно-агресивних результатів. І якщо ви не хочете передавати його безпосередньо в Україну, переведіть його до будь-якої третьої європейської країни, де можна надати ту медичну допомогу, яку, на жаль, не можна надати в Грузії. Йдеться про офіційну позицію, яку ми дуже часто повторюємо, зокрема й дипломатичними каналами. Президент Зеленський та інші відомі люди роблять про це публічні заяви”, — сказав Подоляк.

За словами Подоляка, його позиція радикальніша порівняно з офіційною, оскільки він вважає, що “уряд Грузії навмисно хоче ввести Грузію в історію як державу, яка навмисно катувала свого президента у в’язниці”.

“Ось так це виглядає для мене. Даю просту пораду, без втручання, говорю їм прямо — представники чинної влади, держави загалом, депутати керівної партії, яка чомусь так любить росію — не робіть так, бо самі впишете себе в історію Грузії чорними літерами. Оптимальний варіант — передайте людину в будь-яку країну, якщо хочете особисто приїду і заберу, це взагалі не проблема. Я просто хочу зрозуміти їхню мотивацію”, — сказав Подоляк.

Доповнення 

Саакашвілі, який після завершення свого президентського терміну у Грузії жив і працював в Україні, таємно повернувся до Грузії незадовго до першого туру муніципальних виборів восени 2021 року, після чого був затриманий та ув'язнений.

Раніше адвокат третього президента Грузії заявив, що, за даними обстеження, ймовірними діагнозами Саакашвілі є деменція та туберкульоз, і остаточно це не встановлено.

У звіті, поширеному командою юристів Саакашвілі, американський токсиколог Девід Сміт сказав, що "тестування виявило наявність важких металів" в організмі Саакашвілі, а патологічні симптоми, які він демонструє, "є результатом отруєння важкими металами".

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