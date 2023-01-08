Подоляк официально предложил Грузии передать на лечение в Украину Саакашвили

Детали

Подоляк отметил, что в отличие от россии, Украина не вмешивается в “суверенные дела других стран” и не дает никаких советов, именно поэтому предложение передать нашему государству Саакашвили является официальным.

“Я очень симпатизирую Михеилу Николаевичу. Я уважаю его, потому что он является фигурой исторического масштаба. Наша официальная позиция — передать Саакашвили нам на лечение. Со стороны россии точно не будет военно-агрессивных результатов. И если вы не хотите передавать его непосредственно в Украину, переведите его в любую третью европейскую страну, где можно оказать ту медицинскую помощь, которую, к сожалению, не можно оказать в Грузии. Речь идет об официальной позиции, которую мы очень часто повторяем, в том числе и по дипломатическим каналам. Президент Зеленский и другие известные люди делают об этом публичные заявления”, — сказал Подоляк.

По словам Подоляка, его позиция более радикальна по сравнению с официальной, поскольку он считает, что “правительство Грузии намеренно хочет ввести Грузию в историю как государство, которое намеренно пытало своего президента в тюрьме”.

“Вот так это выглядит для меня. Даю простой совет, без вмешательства, говорю им прямо — представители действующей власти, государства в целом, депутаты правящей партии, которая почему-то так любит россию — не делайте так, потому что сами впишете себя в историю Грузии черными буквами. Оптимальный вариант — передайте человека в любую страну, если хотите лично приеду и заберу, это вообще не проблема. Я просто хочу понять их мотивацию”, — сказал Подоляк.

Дополнение

Саакашвили, который после завершения своего президентского срока в Грузии жил и работал в Украине, тайно вернулся в Грузию незадолго до первого тура муниципальных выборов осенью 2021 года, после чего был задержан и заключен в тюрьму.

Ранее адвокат третьего президента Грузии заявил, что, по данным обследования, вероятными диагнозами Саакашвили являются деменция и туберкулез, и окончательно это не установлено.

В отчете, распространенном командой юристов Саакашвили, американский токсиколог Дэвид Смит сказал, что "тестирование выявило наличие тяжелых металлов" в организме Саакашвили, а патологические симптомы, которые он демонстрирует, "являются результатом отравления тяжелыми металлами".