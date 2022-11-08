Адвокат назвав деменцію та туберкульоз ймовірними діагнозами Саакашвілі: у Мін'юсті Грузії кажуть, спекуляції неетичні

Що каже адвокат

"Йдеться про ймовірні діагнози, це ще не визначено, чекаємо. Є сумніви, і робота в цьому напрямку ведеться. Я маю на увазі деменцію і туберкульоз, а йдеться ще про 34 хвороби", – зазначив Хачапурідзе.

Реакція з уряду

Міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе уже прокоментував інформацію щодо стану здоров'я третього президента Грузії, зауваживши, що Саакашвілі має всі умови від держави для захисту свого здоров'я.

"Будь-які спекуляції щодо стану здоров'я є, м'яко кажучи, неетичними. Тому я не можу вам більше нічого відповісти з цього питання, я не можу братися за попередні оцінки. Як ви розумієте, ніхто не бачив висновок центру "Емпатія" поки що цього висновку просто не існує в природі. Тоді коли цей висновок буде, я неодноразово говорив, і зараз ще раз повторю, сторони можуть звернутися до суду для підтвердження факту, чи є стан здоров'я цієї особи настільки важким, що не відповідає цілям відбування покарання, і тоді це питання повинен вирішувати суд, а не правосуддя", - сказав міністр.

Доповнення

Саакашвілі, який після завершення свого президентського терміну у Грузії жив і працював в Україні, таємно повернувся до Грузії незадовго до першого туру муніципальних виборів восени 2021 року, після чого був затриманий та ув'язнений.

Стан здоров'я політика сильно погіршився після двох голодувань. Під охороною у тбіліській клініці «Вівамед» Саакашвілі залишається з травня.