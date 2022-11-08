Адвокат назвал деменцию и туберкулез вероятными диагнозами Саакашвили: в Минюсте Грузии говорят, спекуляции неэтичны

Что говорит адвокат

"Речь идет о вероятных диагнозах, это еще не определено, ждем. Есть сомнения, и работа в этом направлении ведется. Я имею в виду деменцию и туберкулез, а речь идет еще о 34 болезнях", – отметил Хачапуридзе.

Реакция из правительства

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе уже прокомментировал информацию о состоянии здоровья третьего президента Грузии, отметив, что у Саакашвили есть все условия от государства для защиты своего здоровья.

"Любые спекуляции о состоянии здоровья являются, мягко говоря, неэтичными. Поэтому я не могу вам больше ничего ответить по этому вопросу, я не могу браться за предварительные оценки. Как вы понимаете, никто не видел вывод центра "Эмпатия", пока этого вывода просто не существует в природе. Тогда когда этот вывод будет, я неоднократно говорил, и сейчас еще раз повторю, стороны могут обратиться в суд для подтверждения факта, является ли состояние здоровья этого человека настолько тяжелым, что не отвечает целям отбывания наказания, и тогда этот вопрос должен решать суд", - сказал министр.

Дополнение

Саакашвили, который после завершения своего президентского срока в Грузии жил и работал в Украине, тайно вернулся в Грузию незадолго до первого тура муниципальных выборов осенью 2021 года, после чего был задержан и помещен в тюрьму.

Состояние здоровья политика сильно ухудшилось после двух голодовок. Под охраной в тбилисской клинике «Вивамед» Саакашвили остается с мая.