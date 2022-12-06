У Саакашвілі виявили отруєння важкими металами
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі, який перебуває у в'язниці, був отруєний важкими металами. Про це повідомляє Еuractiv, пише УНН.
Деталі
54-річного політика минулого року перевели до лікарні після голодування, яке він тримав протягом 50 днів на знак протесту проти свого ув’язнення.
У звіті, поширеному командою юристів Саакашвілі, американський токсиколог Девід Сміт сказав, що «тестування виявило наявність важких металів» в організмі Саакашвілі, а патологічні симптоми, які він демонструє, «є результатом отруєння важкими металами».
За словами Сміта, «з розумною мірою медичної впевненості» токсичні речовини, включаючи ртуть і миш’як, були введені після того, як Саакашвілі було ув’язнено.
Автори звіту від 28 листопада також заявили, що Саакашвілі вводять шкідливі ліки без належного нагляду. Вони додали, що «підвищений ризик смертності є неминучим» без адекватного лікування.
Інший незалежний лікар, Маріам Джишкаріані, яка очолювала консиліум медиків, який оглядав Саакашвілі, повідомила, що у нього «діагностовано пошкодження мозку та нейроінтоксикацію».
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«Він страждає від низки серйозних захворювань, які, згідно з грузинським законодавством, несумісні з його ув’язненням», - заявила вона.
Тенгіз Цуладзе, лікар із консиліуму медиків, створеного уповноваженим з прав Грузії, наголосив, що Саакашвілі «схуд на понад 40 кілограмів після затримання».
Доповнення
Саакашвілі, який після завершення свого президентського терміну у Грузії жив і працював в Україні, таємно повернувся до Грузії незадовго до першого туру муніципальних виборів восени 2021 року, після чого був затриманий та ув'язнений.
Стан здоров'я політика сильно погіршився після двох голодувань. Під охороною у тбіліській клініці "Вівамед" Саакашвілі залишається з травня.
Раніше адвокат третього президента Грузії заявив, що, за даними обстеження, ймовірними діагнозами Саакашвілі є деменція та туберкульоз, і остаточно це не встановлено.