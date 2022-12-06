В Саакашвили обнаружили отравление тяжелыми металлами

Детали



54-летнего политика в прошлом году перевели в больницу после голодовки, которую он держал в течение 50 дней в знак протеста против своего заключения.

В отчете, распространенном командой юристов Саакашвили, американский токсиколог Дэвид Смит сказал, что «тестирование выявило наличие тяжелых металлов» в организме Саакашвили, а демонстрирующие патологические симптомы «являются результатом отравления тяжелыми металлами».

По словам Смита, «с разумной степенью медицинской уверенности» токсичные вещества, включая ртуть и мышьяк, были введены после того, как Саакашвили был заключен в тюрьму.

Авторы отчета от 28 ноября также заявили, что Саакашвили вводят вредоносное лекарство без должного присмотра. Они добавили, что «повышенный риск смертности неизбежен» без адекватного лечения.

Другой независимый врач, Мариам Джишкариани, возглавлявшая осматривавший Саакашвили консилиум медиков, сообщила, что у него «диагностированы повреждения мозга и нейроинтоксикация».



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«Он страдает от ряда серьезных заболеваний, которые, согласно грузинскому законодательству, несовместимы с его заключением» - заявила она.

Тенгиз Цуладзе, врач из консилиума медиков, созданного уполномоченным по правам Грузии, подчеркнул, что Саакашвили «похудел более чем на 40 килограммов после задержания».

Дополнение

Саакашвили, который по окончании своего президентского срока в Грузии жил и работал в Украине, тайно вернулся в Грузию незадолго до первого тура муниципальных выборов осенью 2021 года, после чего был задержан и заключен в тюрьму.

Состояние здоровья политика сильно ухудшилось после двух голодовок. Охраняемый в тбилисской клинике "Вивамед" Саакашвили остается с мая.

Ранее адвокат третьего президента Грузии заявил, что, по данным обследования, вероятными диагнозами Саакашвили являются деменция и туберкулез, и окончательно это не установлено.