Подбайте про своє здоров’я: жителям Київщини пропонують пройти безоплатне профобстеження

Днями, 29 серпня, мобільний консультативно-діагностичний центр Національного інституту раку в рамках підписаного меморандуму з благодійним фондом "МХП-Громаді" розпочав обстеження та консультації жителів Баришівської громади з метою скринінгу жіночого здоров’я, передає УНН.

Деталі

Обстеження проходять на базі КНП "Баришівська багатопрофільна лікарня".

Ми розпочинаємо саме з Баришівської громади, яка була в окупації і наразі потребує особливої уваги. За цією спільною ініціативою стоїть прагнення забезпечити доступ до життєво важливих медичних обстежень, зокрема мамографії, консультацій мамологів та гінекологів, а також інших необхідних досліджень, таких як аналізи на ВІЛ та інфекційні захворювання. Баришівська багатопрофільна лікарня активно долучилася до нашого проєкту, надаючи своїх лікарів та додаткові послуги для виявлення онкологічних та інших серйозних захворювань. Це надзвичайно важливо, оскільки у віддалених громадах доступ до таких спеціалістів, як мамолог чи онколог, є дуже обмеженим, особливо в умовах повномасштабного вторгнення. Багато жінок просто не мають можливості дістатися до великого міста для проходження необхідних обстежень - коментує керівник групи соціального розвитку Благодійного фонду “МХП-Громаді” Юлія Король.

Соціальна ініціатива спрямована на те, щоб забезпечити жінок Баришівської громади, яка постраждала від окупації, можливістю пройти необхідні медичні обстеження, продовжила Король.

В умовах, коли доступ до профільних лікарів у віддалених регіонах дуже обмежений, ми надаємо можливість отримати високоякісну медичну допомогу без потреби їхати до великого міста. Наш головний заклик: 'Подбай про своє здоров'я', адже це найважливіше, що ми можемо зробити для себе та своїх близьких - аргументувала вона.

У рамках проєкту проводяться діагностичні процедури, а також можна отримати консультації мамолога та гінеколога. Крім того, передбачені консультації інфекціоніста та ендокринолога, тож і чоловіки зможуть подбати про своє здоров'я та пройти онкологічний скринінг.

Зараз ми реалізуємо дуже важливий проєкт — мобільну жіночу консультацію. Цей проєкт розпочався завдяки нашим стратегічним партнерам, зокрема Благодійному фонду "MХП-Громаді". Ми всі розуміємо, наскільки важливо піклуватися про здоров'я, але, на жаль, не кожна громада має доступ до сучасних діагностичних приладів. Саме тому ми приїхали з автівкою, оснащеною новітнім мамографом, щоб жінки могли пройти обстеження у мобільній жіночій консультації, отримати консультації гінеколога та мамолога, а також зробити мамографію - розповідає медичний директор з стратегічного розвитку та амбулаторно-діагностичної роботи, заслужений лікар України, доктор медичних наук Олександр Яцина.

За перший день роботи лікарями Інституту було обстежено 30 осіб. З них 2 особи з підозрою на новоутворення направлено на дообстеження до ДНП "НІР". Надано 120 медичних послуг та проведено одну біопсію.

Залученими фахівцями Баришівської багатопрофільної лікарні 30 особам проведено скринінг інфекційних захворювань, що передаються статевим шляхом та через кров, включаючи ВІЛ-інфекцію, гепатити В та С, сифіліс.

Усі пацієнти також були проконсультовані лікарем-інфекціоністом. Робота мобільного консультативно-діагностичного центру у Баришівській районній лікарні триватиме впродовж наступного місяця.

Довідка

Згідно з даними Національного Канцер-реєстру України, за останні 15 років рак грудної залози посідає перше місце за смертністю серед жінок, а рак шийки матки — від 4-го до 7-го місця залежно від вікової групи. Ця статистика підкреслює високі ризики онкозахворювань серед жінок та наголошує на необхідності створення і впровадження популяційних скринінгових програм для їхньої ранньої діагностики.

"МХП–Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування