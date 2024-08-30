Позаботьтесь о своем здоровье: жителям Киевщины предлагают пройти бесплатное профобследование

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
30 августа: Международный день китовой акулы, День рождения пылесоса, День рождения пылесоса

30 августа: Международный день китовой акулы, День рождения пылесоса, День рождения пылесоса

  •  94125 просмотра
Израиль и ХАМАС договорились о перемирии для вакцинации в Газе

Израиль и ХАМАС договорились о перемирии для вакцинации в Газе

  •  72275 просмотра
Камала Харрис дала интервью CNN о планах на президентство

Камала Харрис дала интервью CNN о планах на президентство

  •  103151 просмотра
В ЕС обсудили снятие ограничений на использование оружия Украиной на российской территории: что решили

В ЕС обсудили снятие ограничений на использование оружия Украиной на российской территории: что решили

  •  78706 просмотра
ЕС оценит обязательства по военной помощи Украине после заявлений Кулебы о задержках - Боррель

ЕС оценит обязательства по военной помощи Украине после заявлений Кулебы о задержках - Боррель

  •  60474 просмотра
публикации
С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

  •  21521 просмотра
Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы

Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы
Эксклюзив

  •  105632 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
Эксклюзив

  •  105157 просмотра
Беглецы под прицелом: как бывший нардеп Ризаненко поддерживал бизнес в Крыму после аннексии

Беглецы под прицелом: как бывший нардеп Ризаненко поддерживал бизнес в Крыму после аннексии

  •  122900 просмотра
Независимый аудит в НАБУ: кто будет проверять деятельность антикоррупционеров

Независимый аудит в НАБУ: кто будет проверять деятельность антикоррупционеров

29 августа 2024, 12:24  •  124637 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
30 августа: Международный день китовой акулы, День рождения пылесоса, День рождения пылесоса

30 августа: Международный день китовой акулы, День рождения пылесоса, День рождения пылесоса

  •  94156 просмотра
Старейший кинофестиваль в мире начался в Венеции на острове Лидо: подборка представленных фильмов

Старейший кинофестиваль в мире начался в Венеции на острове Лидо: подборка представленных фильмов

29 августа 2024, 12:06  •  77310 просмотра
29 августа: День рождения мотоцикла, Усекновение главы Иоанна Крестителя

29 августа: День рождения мотоцикла, Усекновение главы Иоанна Крестителя

29 августа 2024, 03:03  •  108523 просмотра
Изображение поверх фото в публикациях, новые шрифты и анимации: Instagram выпустил обновление

Изображение поверх фото в публикациях, новые шрифты и анимации: Instagram выпустил обновление

28 августа 2024, 18:35  •  101266 просмотра
«Внимание, воры на границе": пограничники показали видео, как подкармливали лису сосисками

«Внимание, воры на границе": пограничники показали видео, как подкармливали лису сосисками

28 августа 2024, 13:35  •  100893 просмотра
Актуальное
Позаботьтесь о своем здоровье: жителям Киевщины предлагают пройти бесплатное профобследование

Позаботьтесь о своем здоровье: жителям Киевщины предлагают пройти бесплатное профобследование

Киев  •  УНН

30 августа 2024, 12:02  •  2529 просмотра

Read in English

Национальный институт рака совместно с фондом «МХП-Громаде» запустили мобильный диагностический центр в Барышевской громаде. Проект предоставляет доступ к маммографии, консультациям маммологов и гинекологов для женщин в отдаленных регионах.

На днях, 29 августа, мобильный консультативно-диагностический центр Национального института рака в рамках подписанного меморандума с благотворительным фондом «МХП-Громаде» начал обследование и консультации жителей Барышевской громады с целью скрининга женского здоровья, передает УНН.

Детали

Обследование проходят на базе КНП «Барышевская многопрофильная больница».

Мы начинаем именно с Барышевской громады, которая была в оккупации и сейчас требует особого внимания. За этой совместной инициативой стоит стремление обеспечить доступ к жизненно важным медицинским обследованиям, в частности маммографии, консультациям маммологов и гинекологов, а также других необходимых исследований, таких как анализы на ВИЧ и инфекционные заболевания. Барышевская многопрофильная больница активно присоединилась к нашему проекту, предоставляя своих врачей и дополнительные услуги для выявления онкологических и других серьезных заболеваний. Это очень важно, поскольку в отдаленных общинах доступ к таким специалистам, как маммолог или онколог, очень ограничен, особенно в условиях полномасштабного вторжения. Многие женщины просто не имеют возможности добраться до большого города для прохождения необходимых обследований

 - комментирует руководитель группы социального развития Благотворительного фонда «МХП-Общине» Юлия Король.

Социальная инициатива направлена на то, чтобы обеспечить женщин Барышевской громады, пострадавшей от оккупации, возможностью пройти необходимые медицинские обследования, продолжила Король.

Image

В условиях, когда доступ к профильным врачам в отдаленных регионах очень ограничен, мы предоставляем возможность получить высококачественную медицинскую помощь без необходимости ехать в большой город. Наш главный призыв: 'Позаботься о своем здоровье', ведь это самое важное, что мы можем сделать для себя и своих близких

- аргументировала она.

В рамках проекта проводятся диагностические процедуры, а также можно получить консультации маммолога и гинеколога. Кроме того, предусмотрены консультации инфекциониста и эндокринолога, поэтому и мужчины смогут позаботиться о своем здоровье и пройти онкологический скрининг.

Сейчас мы реализуем очень важный проект - мобильную женскую консультацию. Этот проект начался благодаря нашим стратегическим партнерам, в частности Благотворительному фонду «МХП-Громаде». Мы все понимаем, насколько важно заботиться о здоровье, но, к сожалению, не каждая община имеет доступ к современным диагностическим приборам. Именно поэтому мы приехали с машиной, оснащенной новейшим маммографом, чтобы женщины могли пройти обследование в мобильной женской консультации, получить консультации гинеколога и маммолога, а также сделать маммографию

- рассказывает медицинский директор по стратегическому развитию и амбулаторно-диагностической работе, заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук Александр Яцына.

За первый день работы врачами Института было обследовано 30 человек. Из них 2 человека с подозрением на новообразования направлены на дообследование в ГНП «НИР». Предоставлено 120 медицинских услуг и проведена одна биопсия.

Привлеченными специалистами Барышевской многопрофильной больницы 30 лицам проведен скрининг инфекционных заболеваний, передающихся половым путем и через кровь, включая ВИЧ-инфекцию, гепатиты В и С, сифилис.

Все пациенты также были проконсультированы врачом-инфекционистом. Работа мобильного консультативно-диагностического центра в Барышевской районной больнице будет продолжаться в течение следующего месяца.

Справка

Согласно данным Национального Канцер-реестра Украины, за последние 15 лет рак молочной железы занимает первое место по смертности среди женщин, а рак шейки матки - от 4-го до 7-го места в зависимости от возрастной группы. Эта статистика подчеркивает высокие риски онкозаболеваний среди женщин и подчеркивает необходимость создания и внедрения популяционных скрининговых программ для их ранней диагностики.

«МХП-Громаде» - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения России в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию  

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоКиевская область
Украина получила первую медаль по легкой атлетике на Паралимпиаде-2024
  •  28222 просмотра

Украина получила первую медаль по легкой атлетике на Паралимпиаде-2024

Эксклюзив
Главный юрист НБУ с "подмоченной" репутацией бросает тень на работу всего регулятора - эксперт
  •  67092 просмотра

Главный юрист НБУ с "подмоченной" репутацией бросает тень на работу всего регулятора - эксперт

Эксклюзив
Компьютерное моделирование ДТП: эксперты КНИИСЭ рассказали, как этот тип исследований помогает установить все обстоятельства аварий
  •  64140 просмотра

Компьютерное моделирование ДТП: эксперты КНИИСЭ рассказали, как этот тип исследований помогает установить все обстоятельства аварий

Эксклюзив
Мамкины лжецы. В АРМА закрывают глаза на очевидное и открещиваются от номеров "прикрытия"
  •  66258 просмотра

Мамкины лжецы. В АРМА закрывают глаза на очевидное и открещиваются от номеров "прикрытия"

Эксклюзив
Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы
  •  105644 просмотра

Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы

Эксклюзив
Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
  •  105169 просмотра

Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Пловчиха Анна Гонтарь завоевала бронзу на Паралимпиаде-2024
  •  84473 просмотра

Пловчиха Анна Гонтарь завоевала бронзу на Паралимпиаде-2024

Паралимпиада-2024: первую медаль для Украины получил пловец Антон Коль
  •  81153 просмотра

Паралимпиада-2024: первую медаль для Украины получил пловец Антон Коль

Эксклюзив
Хаб профессий, тренинги для лидеров, волонтерские сборы: какие еще проекты реализуются в Броварской громаде в рамках ученического самоуправления
29 августа 2024, 12:55  •  93504 просмотра

Хаб профессий, тренинги для лидеров, волонтерские сборы: какие еще проекты реализуются в Броварской громаде в рамках ученического самоуправления

Эксклюзив
Эксперт: чистка налоговой от людей Гетманцева - предупреждение от власти, что им не довольны
29 августа 2024, 09:49  •  98995 просмотра

Эксперт: чистка налоговой от людей Гетманцева - предупреждение от власти, что им не довольны

Популярные

ЕС оценит обязательства по военной помощи Украине после заявлений Кулебы о задержках - Боррель

ЕС оценит обязательства по военной помощи Украине после заявлений Кулебы о задержках - Боррель

  •  60474 просмотра
В ЕС обсудили снятие ограничений на использование оружия Украиной на российской территории: что решили

В ЕС обсудили снятие ограничений на использование оружия Украиной на российской территории: что решили

  •  78706 просмотра
Камала Харрис дала интервью CNN о планах на президентство

Камала Харрис дала интервью CNN о планах на президентство

  •  103151 просмотра
Израиль и ХАМАС договорились о перемирии для вакцинации в Газе

Израиль и ХАМАС договорились о перемирии для вакцинации в Газе

  •  72275 просмотра
30 августа: Международный день китовой акулы, День рождения пылесоса, День рождения пылесоса

30 августа: Международный день китовой акулы, День рождения пылесоса, День рождения пылесоса

  •  94125 просмотра

Публикации

С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

  •  21521 просмотра
Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы

Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы
Эксклюзив

  •  105632 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
Эксклюзив

  •  105157 просмотра
Беглецы под прицелом: как бывший нардеп Ризаненко поддерживал бизнес в Крыму после аннексии

Беглецы под прицелом: как бывший нардеп Ризаненко поддерживал бизнес в Крыму после аннексии

  •  122900 просмотра
Независимый аудит в НАБУ: кто будет проверять деятельность антикоррупционеров

Независимый аудит в НАБУ: кто будет проверять деятельность антикоррупционеров

29 августа 2024, 12:24  •  124637 просмотра

Война

Удар рф по Харькову: повреждено образовательное учреждение - ОВА

Удар рф по Харькову: повреждено образовательное учреждение - ОВА

  •  1772 просмотра
В Харькове и Чугуеве зафиксированы попадания. Есть перебои со светом

В Харькове и Чугуеве зафиксированы попадания. Есть перебои со светом

  •  7046 просмотра
В Харькове один из ударов рф пришелся по центру города, по гражданской инфраструктуре - мэр

В Харькове один из ударов рф пришелся по центру города, по гражданской инфраструктуре - мэр

  •  12184 просмотра
Харьков под ударом вражеских управляемых авиабомб: в городе раздались взрывы

Харьков под ударом вражеских управляемых авиабомб: в городе раздались взрывы

  •  13995 просмотра
Силы обороны продвинулись на Курском направлении и взяли под контроль 5 кв. км территорий - Сырский

Силы обороны продвинулись на Курском направлении и взяли под контроль 5 кв. км территорий - Сырский

  •  18888 просмотра

политика

Экс-нардепа Березу разыскивают из-за уклонения от службы в армии - СМИ

Экс-нардепа Березу разыскивают из-за уклонения от службы в армии - СМИ

  •  2521 просмотра
Умеров обсудил с министрами обороны ЕС усиление ПВО и создание "пояса безопасности" над западными регионами Украины

Умеров обсудил с министрами обороны ЕС усиление ПВО и создание "пояса безопасности" над западными регионами Украины

  •  11668 просмотра
Силы обороны продвинулись на Курском направлении и взяли под контроль 5 кв. км территорий - Сырский

Силы обороны продвинулись на Курском направлении и взяли под контроль 5 кв. км территорий - Сырский

  •  18888 просмотра
Зеленский собрал Ставку: обсудил фронт, операцию на курщине, подготовку школ и энергетику

Зеленский собрал Ставку: обсудил фронт, операцию на курщине, подготовку школ и энергетику

  •  20291 просмотра
На Волыни запретили массовые мероприятия без согласования после нарушений

На Волыни запретили массовые мероприятия без согласования после нарушений

  •  17799 просмотра

Война

Удар рф по Харькову: повреждено образовательное учреждение - ОВА

Удар рф по Харькову: повреждено образовательное учреждение - ОВА

  •  1772 просмотра
В Харькове и Чугуеве зафиксированы попадания. Есть перебои со светом

В Харькове и Чугуеве зафиксированы попадания. Есть перебои со светом

  •  7046 просмотра
В Харькове один из ударов рф пришелся по центру города, по гражданской инфраструктуре - мэр

В Харькове один из ударов рф пришелся по центру города, по гражданской инфраструктуре - мэр

  •  12184 просмотра
Харьков под ударом вражеских управляемых авиабомб: в городе раздались взрывы

Харьков под ударом вражеских управляемых авиабомб: в городе раздались взрывы

  •  13995 просмотра
Силы обороны продвинулись на Курском направлении и взяли под контроль 5 кв. км территорий - Сырский

Силы обороны продвинулись на Курском направлении и взяли под контроль 5 кв. км территорий - Сырский

  •  18888 просмотра

политика

Экс-нардепа Березу разыскивают из-за уклонения от службы в армии - СМИ

Экс-нардепа Березу разыскивают из-за уклонения от службы в армии - СМИ

  •  2521 просмотра
Умеров обсудил с министрами обороны ЕС усиление ПВО и создание "пояса безопасности" над западными регионами Украины

Умеров обсудил с министрами обороны ЕС усиление ПВО и создание "пояса безопасности" над западными регионами Украины

  •  11668 просмотра
Силы обороны продвинулись на Курском направлении и взяли под контроль 5 кв. км территорий - Сырский

Силы обороны продвинулись на Курском направлении и взяли под контроль 5 кв. км территорий - Сырский

  •  18888 просмотра
Зеленский собрал Ставку: обсудил фронт, операцию на курщине, подготовку школ и энергетику

Зеленский собрал Ставку: обсудил фронт, операцию на курщине, подготовку школ и энергетику

  •  20291 просмотра
На Волыни запретили массовые мероприятия без согласования после нарушений

На Волыни запретили массовые мероприятия без согласования после нарушений

  •  17799 просмотра

Новости Бизнеса

Документальный фильм "From collar to COLLAR Company" учит воплощать мечты

Документальный фильм "From collar to COLLAR Company" учит воплощать мечты

  •  6629 просмотра
Правильное питание кошек: выбираем влажный корм

Правильное питание кошек: выбираем влажный корм

  •  20403 просмотра
30 многоканальных РЭБов получила Национальная гвардия от WOG и сообщества PRIDE

30 многоканальных РЭБов получила Национальная гвардия от WOG и сообщества PRIDE

29 августа 2024, 07:13  •  54875 просмотра

Экономика

Цены на продукты осенью и зимой могут вырасти на 10-15% - эксперт

Цены на продукты осенью и зимой могут вырасти на 10-15% - эксперт

  •  2702 просмотра
Цены на картофель осенью могут быть значительно више, чем в прошлом году - эксперт

Цены на картофель осенью могут быть значительно више, чем в прошлом году - эксперт

  •  5036 просмотра
Для автобусов за границу расширили «єЧерга»: что предполагается

Для автобусов за границу расширили «єЧерга»: что предполагается

  •  6117 просмотра
ФГИУ объявил первые аукционы на аренду государственных земель

ФГИУ объявил первые аукционы на аренду государственных земель

  •  8294 просмотра
Урожай пшеницы в Украине на уровне прошлого года - эксперт

Урожай пшеницы в Украине на уровне прошлого года - эксперт

  •  10254 просмотра

Киев

Миллионные убытки на ремонте тоннелей столичной подземки: генподрядчику сообщили о подозрении

Миллионные убытки на ремонте тоннелей столичной подземки: генподрядчику сообщили о подозрении

  •  9175 просмотра
На Оболони в Киеве открыли движение на новый путепровод: на пересечении Полярной и Богатырской

На Оболони в Киеве открыли движение на новый путепровод: на пересечении Полярной и Богатырской

  •  11174 просмотра
В Киеве умерли три человека от осложнений лихорадки Западного Нила - КГГА

В Киеве умерли три человека от осложнений лихорадки Западного Нила - КГГА

  •  15861 просмотра
В Киеве и нескольких областях ввели экстренные отключения света

В Киеве и нескольких областях ввели экстренные отключения света

  •  23699 просмотра
Жара и преимущественно сухая погода: прогноз на сегодня

Жара и преимущественно сухая погода: прогноз на сегодня

  •  23913 просмотра