Позаботьтесь о своем здоровье: жителям Киевщины предлагают пройти бесплатное профобследование
Киев • УНН
Национальный институт рака совместно с фондом «МХП-Громаде» запустили мобильный диагностический центр в Барышевской громаде. Проект предоставляет доступ к маммографии, консультациям маммологов и гинекологов для женщин в отдаленных регионах.
На днях, 29 августа, мобильный консультативно-диагностический центр Национального института рака в рамках подписанного меморандума с благотворительным фондом «МХП-Громаде» начал обследование и консультации жителей Барышевской громады с целью скрининга женского здоровья, передает УНН.
Детали
Обследование проходят на базе КНП «Барышевская многопрофильная больница».
Мы начинаем именно с Барышевской громады, которая была в оккупации и сейчас требует особого внимания. За этой совместной инициативой стоит стремление обеспечить доступ к жизненно важным медицинским обследованиям, в частности маммографии, консультациям маммологов и гинекологов, а также других необходимых исследований, таких как анализы на ВИЧ и инфекционные заболевания. Барышевская многопрофильная больница активно присоединилась к нашему проекту, предоставляя своих врачей и дополнительные услуги для выявления онкологических и других серьезных заболеваний. Это очень важно, поскольку в отдаленных общинах доступ к таким специалистам, как маммолог или онколог, очень ограничен, особенно в условиях полномасштабного вторжения. Многие женщины просто не имеют возможности добраться до большого города для прохождения необходимых обследований
Социальная инициатива направлена на то, чтобы обеспечить женщин Барышевской громады, пострадавшей от оккупации, возможностью пройти необходимые медицинские обследования, продолжила Король.
В условиях, когда доступ к профильным врачам в отдаленных регионах очень ограничен, мы предоставляем возможность получить высококачественную медицинскую помощь без необходимости ехать в большой город. Наш главный призыв: 'Позаботься о своем здоровье', ведь это самое важное, что мы можем сделать для себя и своих близких
В рамках проекта проводятся диагностические процедуры, а также можно получить консультации маммолога и гинеколога. Кроме того, предусмотрены консультации инфекциониста и эндокринолога, поэтому и мужчины смогут позаботиться о своем здоровье и пройти онкологический скрининг.
Сейчас мы реализуем очень важный проект - мобильную женскую консультацию. Этот проект начался благодаря нашим стратегическим партнерам, в частности Благотворительному фонду «МХП-Громаде». Мы все понимаем, насколько важно заботиться о здоровье, но, к сожалению, не каждая община имеет доступ к современным диагностическим приборам. Именно поэтому мы приехали с машиной, оснащенной новейшим маммографом, чтобы женщины могли пройти обследование в мобильной женской консультации, получить консультации гинеколога и маммолога, а также сделать маммографию
За первый день работы врачами Института было обследовано 30 человек. Из них 2 человека с подозрением на новообразования направлены на дообследование в ГНП «НИР». Предоставлено 120 медицинских услуг и проведена одна биопсия.
Привлеченными специалистами Барышевской многопрофильной больницы 30 лицам проведен скрининг инфекционных заболеваний, передающихся половым путем и через кровь, включая ВИЧ-инфекцию, гепатиты В и С, сифилис.
Все пациенты также были проконсультированы врачом-инфекционистом. Работа мобильного консультативно-диагностического центра в Барышевской районной больнице будет продолжаться в течение следующего месяца.
Справка
Согласно данным Национального Канцер-реестра Украины, за последние 15 лет рак молочной железы занимает первое место по смертности среди женщин, а рак шейки матки - от 4-го до 7-го места в зависимости от возрастной группы. Эта статистика подчеркивает высокие риски онкозаболеваний среди женщин и подчеркивает необходимость создания и внедрения популяционных скрининговых программ для их ранней диагностики.
«МХП-Громаде» - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения России в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию