Позаботьтесь о своем здоровье: жителям Киевщины предлагают пройти бесплатное профобследование

На днях, 29 августа, мобильный консультативно-диагностический центр Национального института рака в рамках подписанного меморандума с благотворительным фондом «МХП-Громаде» начал обследование и консультации жителей Барышевской громады с целью скрининга женского здоровья, передает УНН.

Детали

Обследование проходят на базе КНП «Барышевская многопрофильная больница».

Мы начинаем именно с Барышевской громады, которая была в оккупации и сейчас требует особого внимания. За этой совместной инициативой стоит стремление обеспечить доступ к жизненно важным медицинским обследованиям, в частности маммографии, консультациям маммологов и гинекологов, а также других необходимых исследований, таких как анализы на ВИЧ и инфекционные заболевания. Барышевская многопрофильная больница активно присоединилась к нашему проекту, предоставляя своих врачей и дополнительные услуги для выявления онкологических и других серьезных заболеваний. Это очень важно, поскольку в отдаленных общинах доступ к таким специалистам, как маммолог или онколог, очень ограничен, особенно в условиях полномасштабного вторжения. Многие женщины просто не имеют возможности добраться до большого города для прохождения необходимых обследований - комментирует руководитель группы социального развития Благотворительного фонда «МХП-Общине» Юлия Король.

Социальная инициатива направлена на то, чтобы обеспечить женщин Барышевской громады, пострадавшей от оккупации, возможностью пройти необходимые медицинские обследования, продолжила Король.

В условиях, когда доступ к профильным врачам в отдаленных регионах очень ограничен, мы предоставляем возможность получить высококачественную медицинскую помощь без необходимости ехать в большой город. Наш главный призыв: 'Позаботься о своем здоровье', ведь это самое важное, что мы можем сделать для себя и своих близких - аргументировала она.

В рамках проекта проводятся диагностические процедуры, а также можно получить консультации маммолога и гинеколога. Кроме того, предусмотрены консультации инфекциониста и эндокринолога, поэтому и мужчины смогут позаботиться о своем здоровье и пройти онкологический скрининг.

Сейчас мы реализуем очень важный проект - мобильную женскую консультацию. Этот проект начался благодаря нашим стратегическим партнерам, в частности Благотворительному фонду «МХП-Громаде». Мы все понимаем, насколько важно заботиться о здоровье, но, к сожалению, не каждая община имеет доступ к современным диагностическим приборам. Именно поэтому мы приехали с машиной, оснащенной новейшим маммографом, чтобы женщины могли пройти обследование в мобильной женской консультации, получить консультации гинеколога и маммолога, а также сделать маммографию - рассказывает медицинский директор по стратегическому развитию и амбулаторно-диагностической работе, заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук Александр Яцына.

За первый день работы врачами Института было обследовано 30 человек. Из них 2 человека с подозрением на новообразования направлены на дообследование в ГНП «НИР». Предоставлено 120 медицинских услуг и проведена одна биопсия.

Привлеченными специалистами Барышевской многопрофильной больницы 30 лицам проведен скрининг инфекционных заболеваний, передающихся половым путем и через кровь, включая ВИЧ-инфекцию, гепатиты В и С, сифилис.

Все пациенты также были проконсультированы врачом-инфекционистом. Работа мобильного консультативно-диагностического центра в Барышевской районной больнице будет продолжаться в течение следующего месяца.

Справка

Согласно данным Национального Канцер-реестра Украины, за последние 15 лет рак молочной железы занимает первое место по смертности среди женщин, а рак шейки матки - от 4-го до 7-го места в зависимости от возрастной группы. Эта статистика подчеркивает высокие риски онкозаболеваний среди женщин и подчеркивает необходимость создания и внедрения популяционных скрининговых программ для их ранней диагностики.

«МХП-Громаде» - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения России в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию