Податкова на чверть скоротила кількість фактичних перевірок бізнесу

Після запровадження мораторію кількість фактичних перевірок Державною податковою службою скоротилася на 27%. Про це повідомила в. о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух, пише УНН.

Якщо у липні 2025 року ми провели близько 3,6 тисячі фактичних перевірок, то вже у грудні їх кількість зменшилася до 2,6 тисячі. Ми прибираємо штучні перепони. Бізнес, який тримає економіку, платить податки та зарплати, попри постійні атаки ворога, має отримувати належну підтримку від держави - йдеться у повідомленні.

За її словами, ДПС свідомо працює над зменшенням кількості перевірок. Це зміна підходу у взаємодії з бізнесом, "бо довіра та постійний діалог – більш ефективні, ніж тиск".

Водночас Карнаух зазначила, що підтримка буде там, де все чесно та прозоро. Вона нагадала, що мораторій на перевірки – це не про повну заборону. Контроль не зникає, ДПС активно впроваджує ризико-орієнтований підхід і фокусується лише на реальних ризиках та порушеннях.

Аналогічний підхід був застосований і при складанні плану-графіка перевірок на цей рік. Все відкрито та зрозуміло - зазначила вона.

Перевірки не скасовані для суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері обігу підакцизних товарів, зауважила Карнаух.

