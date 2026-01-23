Податкова на чверть скоротила кількість фактичних перевірок бізнесу

$43.170.01
50.520.15
ukenru
15:12 • 364 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
14:53 • 1220 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
12:59 • 6730 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ексклюзив
12:48 • 14873 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
12:42 • 36323 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
Ексклюзив
11:40 • 19150 перегляди
Платформу, створену для того, щоб пацієнти ділилися своїми історіями про лікування в скандальній клініці Odrex, знову заблокували
Ексклюзив
11:04 • 21702 перегляди
Блокування руху польськими фермерами на кордоні з Україною: перекриття руху транспорту наразі не фіксується
23 січня, 08:25 • 29588 перегляди
Питання Донбасу "ключове", його будуть обговорювати в Абу-Дабі - Зеленський
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 67107 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
23 січня, 07:54 • 34005 перегляди
Делегації України, США та росії вирушають до Абу-Дабі для тристоронніх переговорів щодо війни: що відомо
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
2.6м/с
86%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
США офіційно вийшли з ВООЗ, "забувши" оплатити борг у 260 мільйонів доларів23 січня, 05:24 • 50223 перегляди
У Києві побили комунальника під час відновлення тепла, поліція розслідує23 січня, 06:23 • 4658 перегляди
Кличко закликав киян запастися продуктами та за можливості виїхати з міста09:20 • 37501 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto11:14 • 13923 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto12:32 • 13488 перегляди
Публікації
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв15:12 • 364 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США12:42 • 36323 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 67107 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 64066 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 66832 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Блогери
Метте Фредеріксен
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Абу-Дабі
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto12:32 • 13609 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto11:14 • 14032 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 34326 перегляди
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 49846 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 44718 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
The New York Times
Залізний купол

Податкова на чверть скоротила кількість фактичних перевірок бізнесу

Київ • УНН

 • 596 перегляди

Державна податкова служба зменшила кількість фактичних перевірок на 27% після введення мораторію. Це є частиною зміни підходу у взаємодії з бізнесом, що передбачає ризико-орієнтований контроль.

Податкова на чверть скоротила кількість фактичних перевірок бізнесу

Після запровадження мораторію кількість фактичних перевірок Державною податковою службою скоротилася на 27%. Про це повідомила в. о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух, пише УНН.

Якщо у липні 2025 року ми провели близько 3,6 тисячі фактичних перевірок, то вже у грудні їх кількість зменшилася до 2,6 тисячі. Ми прибираємо штучні перепони. Бізнес, який тримає економіку, платить податки та зарплати, попри постійні атаки ворога, має отримувати належну підтримку від держави

- йдеться у повідомленні.

За її словами, ДПС свідомо працює над зменшенням кількості перевірок. Це зміна підходу у взаємодії з бізнесом, "бо довіра та постійний діалог – більш ефективні, ніж тиск".

Водночас Карнаух зазначила, що підтримка буде там, де все чесно та прозоро. Вона нагадала, що мораторій на перевірки – це не про повну заборону. Контроль не зникає, ДПС активно впроваджує ризико-орієнтований підхід і фокусується лише на реальних ризиках та порушеннях.

Аналогічний підхід був застосований і при складанні плану-графіка перевірок на цей рік. Все відкрито та зрозуміло

- зазначила вона.

Перевірки не скасовані для суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері обігу підакцизних товарів, зауважила Карнаух.

Податкова запланувала понад 4,5 тисячі перевірок бізнесу у 2026 році01.01.26, 09:54 • 2749 переглядiв

Ольга Розгон

ЕкономікаПолітика
Державний бюджет
Війна в Україні
Державна податкова служба України