Податкова на чверть скоротила кількість фактичних перевірок бізнесу
Київ • УНН
Державна податкова служба зменшила кількість фактичних перевірок на 27% після введення мораторію. Це є частиною зміни підходу у взаємодії з бізнесом, що передбачає ризико-орієнтований контроль.
Після запровадження мораторію кількість фактичних перевірок Державною податковою службою скоротилася на 27%. Про це повідомила в. о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух, пише УНН.
Якщо у липні 2025 року ми провели близько 3,6 тисячі фактичних перевірок, то вже у грудні їх кількість зменшилася до 2,6 тисячі. Ми прибираємо штучні перепони. Бізнес, який тримає економіку, платить податки та зарплати, попри постійні атаки ворога, має отримувати належну підтримку від держави
За її словами, ДПС свідомо працює над зменшенням кількості перевірок. Це зміна підходу у взаємодії з бізнесом, "бо довіра та постійний діалог – більш ефективні, ніж тиск".
Водночас Карнаух зазначила, що підтримка буде там, де все чесно та прозоро. Вона нагадала, що мораторій на перевірки – це не про повну заборону. Контроль не зникає, ДПС активно впроваджує ризико-орієнтований підхід і фокусується лише на реальних ризиках та порушеннях.
Аналогічний підхід був застосований і при складанні плану-графіка перевірок на цей рік. Все відкрито та зрозуміло
Перевірки не скасовані для суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері обігу підакцизних товарів, зауважила Карнаух.
