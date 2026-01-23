$43.170.01
Налоговая на четверть сократила количество фактических проверок бизнеса

Киев • УНН

 • 650 просмотра

Государственная налоговая служба уменьшила количество фактических проверок на 27% после введения моратория. Это является частью изменения подхода во взаимодействии с бизнесом, предусматривающего рискоориентированный контроль.

Налоговая на четверть сократила количество фактических проверок бизнеса

После введения моратория количество фактических проверок Государственной налоговой службой сократилось на 27%. Об этом сообщила и. о. главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух, пишет УНН.

Если в июле 2025 года мы провели около 3,6 тысячи фактических проверок, то уже в декабре их количество уменьшилось до 2,6 тысячи. Мы убираем искусственные преграды. Бизнес, который держит экономику, платит налоги и зарплаты, несмотря на постоянные атаки врага, должен получать надлежащую поддержку от государства

- говорится в сообщении.

По ее словам, ГНС сознательно работает над уменьшением количества проверок. Это изменение подхода во взаимодействии с бизнесом, "потому что доверие и постоянный диалог – более эффективны, чем давление".

В то же время Карнаух отметила, что поддержка будет там, где все честно и прозрачно. Она напомнила, что мораторий на проверки – это не о полном запрете. Контроль не исчезает, ГНС активно внедряет рискоориентированный подход и фокусируется только на реальных рисках и нарушениях.

Аналогичный подход был применен и при составлении плана-графика проверок на этот год. Все открыто и понятно

- отметила она.

Проверки не отменены для субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере оборота подакцизных товаров, отметила Карнаух.

Налоговая запланировала более 4,5 тысячи проверок бизнеса в 2026 году01.01.26, 09:54 • 2749 просмотров

Ольга Розгон

