Налоговая на четверть сократила количество фактических проверок бизнеса

После введения моратория количество фактических проверок Государственной налоговой службой сократилось на 27%. Об этом сообщила и. о. главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух, пишет УНН.

Если в июле 2025 года мы провели около 3,6 тысячи фактических проверок, то уже в декабре их количество уменьшилось до 2,6 тысячи. Мы убираем искусственные преграды. Бизнес, который держит экономику, платит налоги и зарплаты, несмотря на постоянные атаки врага, должен получать надлежащую поддержку от государства - говорится в сообщении.

По ее словам, ГНС сознательно работает над уменьшением количества проверок. Это изменение подхода во взаимодействии с бизнесом, "потому что доверие и постоянный диалог – более эффективны, чем давление".

В то же время Карнаух отметила, что поддержка будет там, где все честно и прозрачно. Она напомнила, что мораторий на проверки – это не о полном запрете. Контроль не исчезает, ГНС активно внедряет рискоориентированный подход и фокусируется только на реальных рисках и нарушениях.

Аналогичный подход был применен и при составлении плана-графика проверок на этот год. Все открыто и понятно - отметила она.

Проверки не отменены для субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере оборота подакцизных товаров, отметила Карнаух.

Налоговая запланировала более 4,5 тысячи проверок бизнеса в 2026 году