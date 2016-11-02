Подачу води за графіком можуть відновити в Ужгороді
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 2 листопада. УНН. З 11 листопада 2016 року в Ужгороді можуть знову запровадити водопостачання для населення за графіком. Відповідне повідомлення з′явилося сьогодні, 2 листопада, на офіційному сайті КП “Водоканал м. Ужгород”, повідомляє УНН.
Як зазначили у комунальному підприємстві, причиною повернення до обмеженої подачі води у помешкання ужгородців є суттєве зменшення рівня оплати населенням за спожиті послуги водопостачання та водовідведення. Як наслідок, з′явилася заборгованість перед “Закарпаттяобленерго” по оплаті спожитої електроенергії, яка використана для подачі води.
“За таких умов підприємство змушене знизити споживання електроенергії до величини фактичної оплати. Відповідно, це негативно вплине на добробут усіх, оскільки означає зменшення часу роботи обладнання, і, як результат — зменшення часу (графіку) подачі води. Подальша несплата за спожиту електроенергію підприємством може призвести до того, що ПАТ “Закарпаттяобленерго” повністю припинить постачання електричної енергії на об’єкти КП “Водоканал м. Ужгорода”, — повідомили в ужгородському водоканалі.
В адміністрації КП “Водоканал м. Ужгорода” інформують, що станом на початок жовтня 2016 року заборгованість населення за спожиті послуги водопостачання та водовідведення сягнула майже 35 мільйонів гривень.
Як раніше повідомляв УНН, 21 вересня більша частина Ужгорода залишилась без водопостачання.