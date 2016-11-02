Подачу воды по графику могут восстановить в Ужгороде

Как отметили в коммунальном предприятии, причиной возвращения к ограниченной подачи воды в дома ужгородцев есть существенное снижение уровня оплаты населением за потребленные услуги водоснабжения и водоотведения. Как следствие, появилась задолженность перед "Закарпатьеоблэнерго" по оплате потребленной электроэнергии, что использована для подачи воды.

"При таких условиях предприятие вынуждено снизить потребление электроэнергии до величины фактической оплаты. Соответственно, это негативно повлияет на благосостояние всех, поскольку означает уменьшение времени работы оборудования, и, как результат - уменьшение времени (графика) подачи воды. Дальнейшая неуплата за потребленную электроэнергию предприятием может привести к тому, что ПАО "Закарпатьеоблэнерго" полностью прекратит поставки электроэнергии на объекты КП "Водоканал г. Ужгорода", - сообщили в ужгородском водоканале.

В администрации КП "Водоканал г. Ужгорода" информируют, что на начало октября 2016 года задолженность населения за потребленные услуги водоснабжения и водоотведения достигла почти 35 млн гривен.

Как ранее сообщал, 21 сентября большая часть Ужгорода осталась без водоснабжения .