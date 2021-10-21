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“Побочка” при вакцинації: Кузін назвав середній показник по країні

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 жовтня. УНН. У середньому серед українців кількість “несприятливих подій” після імунізації від COVID-19 становить 0,01%. Про це в ефірі телеканалу “Рада” заявив заступник міністра охорони здоров’я — Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, пише УНН.

“Побочка” при вакцинації: Кузін назвав середній показник по країні

Цитата:

“Зараз в середньому по країні 0,01% — це кількість "несприятливих подій“ після імунізації, яка офіційно відзвітована і яка є в нашій системі фармацевтичного моніторингу. Майже кожен такий випадок розслідується детально, і ми з’ясовуємо причинно-наслідковий зв’язок після проведення вакцинації. З точки зору користі та ризику, будь-яка несприятлива подія після імунізації є несуттєвою після того, яким чином зараз протікає коронавірусна хвороба”, — сказав Кузін.

Деталі

Зі слів головного санлікаря, найчастіше після імунізації скаржаться на звичайний головний біль або біль у місці введення щеплення, який проходить упродовж доби, підвищення температури тощо.

Водночас він підкреслює, що вакцинація ефективно захищає від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби та “запобігає ризику померти внаслідок коронавірусної хвороби”.

“Ті люди, які зараз перебувають на реанімаційних ліжках, 98-99% з них — це люди, які не отримали вакцину. 99,3% людей, які зараз перебувають в реанімації або палатах інтенсивної терапії, також були не вакциновані”, — зазначив Кузін.

Він підкреслив, що негативні наслідки коронавірусу після перенесеної хвороби є набагато тяжчими для людини, аніж умовна вакцина, яка захищає життя і запобігає тяжкому перебігу.

Додамо

За даними МОЗ, в Україні зафіксовано вже 2,7 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 20 жовтня, — майже 22,5 тисячі, новий антирекорд з початку пандемії. Госпіталізовано за добу при цьому майже 4,9 тисячі осіб, що менше проти показника попереднього дня. Летальних випадків за добу — рекордних 546.

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