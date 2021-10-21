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"Побочка" при вакцинации: Кузин назвал средний показатель по стране

Киев • УНН

 • 19062 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. В среднем среди украинцев количество "неблагоприятных событий" после иммунизации от COVID-19 составляет 0,01%. Об этом в эфире телеканала "Рада" заявил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, пишет УНН.

"Побочка" при вакцинации: Кузин назвал средний показатель по стране

Цитата:

"Сейчас в среднем по стране 0,01% - это количество "неблагоприятных событий" после иммунизации, которая официально фиксируется и которая есть в нашей системе фармацевтического мониторинга. Почти каждый такой случай расследуется подробно, и мы выясняем причинно-следственную связь после проведения вакцинации. С точки зрения пользы и риска, любое неблагоприятное событие после иммунизации является несущественным после того, каким образом сейчас протекает коронавирусная болезнь", - сказал Кузин.

Детали

По словам главного санитарного врача, чаще всего после иммунизации жалуются на обычную головную боль или боль в месте введения прививки, которая проходит в течение суток, повышение температуры и т.д.

В то же время он подчеркивает, что вакцинация эффективно защищает от тяжелого течения коронавирусной болезни и "предотвращает риск умереть в результате коронавирусной болезни".

"Те люди, которые сейчас находятся на реанимационных койках, 98-99% из них - это люди, которые не получили вакцину. 99,3% людей, которые сейчас находятся в реанимации или палатах интенсивной терапии, также были не вакцинированные", - отметил Кузин.

Он подчеркнул, что негативные последствия коронавируса после перенесенной болезни намного тяжелее для человека, чем условная вакцина, которая защищает жизнь и предотвращает тяжелое течение.

Добавим

По данным Минздрава, в Украине зафиксировано уже 2,7 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 20 октября, - почти 22,5 тысячи, новый антирекорд с начала пандемии. Госпитализировано за сутки при этом почти 4,9 тысячи человек, что меньше по сравнению с показателем предыдущего дня. Летальных случаев за сутки - рекордных 546.

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