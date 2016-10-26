Поблизу табору мігрантів у Кале спалахнула пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Біля табору біженців у французькому місті Кале, який поліція намагається прибрати, спалахнула пожежа після того, як мігранти підпалили намети й огорожу, протестуючи проти знесення табору, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Перед початком знесення табору там зібралися від 6 до 8 тисяч людей, які протестують проти цього. Наразі у таборі залишаються близько 4 тисяч людей.
Операція зі звільнення табору розпочалася 24 жовтня.
Наступною фазою операції буде демонтаж саморобних укриттів вручну. Бульдозери залучать пізніше, щоб звести до мінімуму можливість сутичок.
Міністр внутрішніх справ Великої Британії Ембер Радд заявила, що Лондон вклав в операцію з очищення табору і підвищення прикордонного контролю в Кале 40 мільйонів євро.
В операції з переселення понад 6,5 тисяч мігрантів беруть участь більше ніж 1,2 тисячі поліцейських.
Згідно з планом французької влади, жителів табору в Кале – мігрантів з Африки, Близького Сходу і Центральної Азії, які поселилися тут, сподіваючись дістатися Великобританії, переселять до невеликих центрів із прийому переселенців на всій території Франції.
Повідомлення про закриття табору спровокували заворушення в Кале 23 і 24 жовтня.