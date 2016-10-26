Вблизи лагеря мигрантов в Кале вспыхнул пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Возле лагеря беженцев во французском городе Кале, который полиция пытается убрать, вспыхнул пожар после того, как мигранты подожгли палатки и ограждения, протестуя против сноса лагеря, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Перед началом сноса лагеря там собрались от 6 до 8 тысяч человек, которые протестуют против этого. Сейчас в лагере остаются около 4 тысяч человек.
Операция по освобождению лагеря началась 24 октября.
Следующей фазой операции будет демонтаж самодельных укрытий вручную. Бульдозеры привлекут позже, чтобы свести к минимуму возможность столкновений.
Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд заявила, что Лондон вложил в операцию по очищению лагеря и повышению пограничного контроля в Кале 40 миллионов евро.
В операции по переселению более 6,5 тыс. мигрантов участвуют более 1,2 тыс. полицейских.
Согласно плану французских властей, жителей лагеря в Кале - мигрантов из Африки, Ближнего Востока и Центральной Азии, которые поселились здесь, надеясь добраться в Великобританию, переселят в небольшие центры по приему переселенцев на всей территории Франции.
Сообщения о закрытии лагеря спровоцировалы беспорядки в Кале 23 и 24 октября.