Поблизу Мосула знищено 37 бойовиків "Ісламської держави"

За повідомленням міноборони країни, група терористів була ліквідована на заході Мосула в результаті масованого авіаудару.

Знищено 14 автомобілів, замінованих терористами.

За п'ять діб армія звільнила від терористів 24 селища і один район. Знищено 125 бойовиків.

Операція зі звільнення Мосула, який з червня 2014 року перебуває під контролем "Ісламської держави", була розпочата 17 жовтня.