Поблизу Мосула знищено 37 бойовиків "Ісламської держави"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Іракська армія просувається до другого за величиною міста країни Мосулв, знищено 37 терористів з угруповання "Ісламська держава". Про це повідомляє міноборони Іраку, передає УНН з посиланням на Anadolu.
За повідомленням міноборони країни, група терористів була ліквідована на заході Мосула в результаті масованого авіаудару.
Знищено 14 автомобілів, замінованих терористами.
За п'ять діб армія звільнила від терористів 24 селища і один район. Знищено 125 бойовиків.
Операція зі звільнення Мосула, який з червня 2014 року перебуває під контролем "Ісламської держави", була розпочата 17 жовтня.