Близ Мосула уничтожено 37 боевиков "Исламского государства"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Иракская армия продвигается ко второму по величине городу страны Мосулу, уничтожено 37 террористов из группировки "Исламское государство". Об этом сообщает Минобороны Ирака, передает УНН со ссылкой на Anadolu.
По сообщению Минобороны страны, группа террористов была ликвидирована на западе Мосула в результате массированного авиаудара.
Уничтожено 14 автомобилей, заминированных террористами.
За пять суток армия освободила от террористов 24 поселка и один район. Уничтожено 125 боевиков.
Операция по освобождению Мосула, который с июня 2014 года находится под контролем "Исламского государства", была начата 17 октября.