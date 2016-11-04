Близ Мосула уничтожено 37 боевиков "Исламского государства"

По сообщению Минобороны страны, группа террористов была ликвидирована на западе Мосула в результате массированного авиаудара.

Уничтожено 14 автомобилей, заминированных террористами.

За пять суток армия освободила от террористов 24 поселка и один район. Уничтожено 125 боевиков.

Операция по освобождению Мосула, который с июня 2014 года находится под контролем "Исламского государства", была начата 17 октября.