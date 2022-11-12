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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 71241 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 84843 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 120614 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

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31 березня, 15:02 • 149685 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 196164 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 207728 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 411788 перегляди

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31 березня, 07:03 • 196656 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

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По всій Україні лунає повітряна тривога

По всій Україні лунає повітряна тривога

Київ • УНН

 • 348066 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. В усіх регіонах України, окрім тимчасово окупованого Криму, лунає повітряна тривога, передає УНН з посиланням на карту повітряних тривог.

Деталі

По всій території України, враховуючи столицю – Київ, лунає повітряна тривога. Існує висока загроза ракетних ударів.

Як інформує моніторингова група "Беларускі Гаюн", за київським часом о 13:57 з аеродрому Барановичі злетів винищувач.

О 14:16 в Мачулищах злетів винищувач Міг-31К з бортовим номером RF-92333.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю CNN заявив, що російський диктатор володимир путін не втомився від війни проти України.

Українські Національні Новини

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