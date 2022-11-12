По всій Україні лунає повітряна тривога
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. В усіх регіонах України, окрім тимчасово окупованого Криму, лунає повітряна тривога, передає УНН з посиланням на карту повітряних тривог.
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По всій території України, враховуючи столицю – Київ, лунає повітряна тривога. Існує висока загроза ракетних ударів.
Як інформує моніторингова група "Беларускі Гаюн", за київським часом о 13:57 з аеродрому Барановичі злетів винищувач.
О 14:16 в Мачулищах злетів винищувач Міг-31К з бортовим номером RF-92333.
Доповнення
Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю CNN заявив, що російський диктатор володимир путін не втомився від війни проти України.