По всій Україні лунає повітряна тривога

Деталі

По всій території України, враховуючи столицю – Київ, лунає повітряна тривога. Існує висока загроза ракетних ударів.

Як інформує моніторингова група "Беларускі Гаюн", за київським часом о 13:57 з аеродрому Барановичі злетів винищувач.

О 14:16 в Мачулищах злетів винищувач Міг-31К з бортовим номером RF-92333.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю CNN заявив, що російський диктатор володимир путін не втомився від війни проти України.