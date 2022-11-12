По всей Украине раздается воздушная тревога
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Во всех регионах Украины, кроме временно оккупированного Крыма, раздается воздушная тревога, передает УНН со ссылкой на карту воздушных тревог.
Детали
По всей территории Украины, учитывая столицу – Киев, раздается воздушная тревога. Существует высокая угроза ракетных ударов.
Как информирует мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", по киевскому времени в 13:57 с аэродрома Барановичи взлетел истребитель.
В 14:16 в Мачулищах взлетел истребитель Миг-31К с бортовым номером RF-92333.
Дополнение
Президент Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что российский диктатор владимир путин не устал от войны против Украины.