По всей Украине раздается воздушная тревога

Детали

По всей территории Украины, учитывая столицу – Киев, раздается воздушная тревога. Существует высокая угроза ракетных ударов.

Как информирует мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", по киевскому времени в 13:57 с аэродрома Барановичи взлетел истребитель.

В 14:16 в Мачулищах взлетел истребитель Миг-31К с бортовым номером RF-92333.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что российский диктатор владимир путин не устал от войны против Украины.