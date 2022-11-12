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По всей Украине раздается воздушная тревога

По всей Украине раздается воздушная тревога

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 ноября. УНН. Во всех регионах Украины, кроме временно оккупированного Крыма, раздается воздушная тревога, передает УНН со ссылкой на карту воздушных тревог.

Детали

По всей территории Украины, учитывая столицу – Киев, раздается воздушная тревога. Существует высокая угроза ракетных ударов.

Как информирует мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", по киевскому времени в 13:57 с аэродрома Барановичи взлетел истребитель.

В 14:16 в Мачулищах взлетел истребитель Миг-31К с бортовым номером RF-92333.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что российский диктатор владимир путин не устал от войны против Украины.

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