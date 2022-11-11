путін не втомився від війни проти України – Зеленський

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"Вони не хочуть закінчення війни. Перш ніж відчути якусь втому, кожен має зрозуміти, що лише кремль, лише одна людина, яка очолює російську федерацію, не втомилася від цієї війни. Він (путін – ред.),може бути втомленим від життя в принципі через свій вік, але він точно не втомився від війни. Зараз ця особа і російське військово-політичне керівництво потребують паузи", – сказав Зеленський.

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В інтерв'ю CNN Зеленський також заявив, що не відкидає проведення перемовин з російським диктатором володимиром путіним, але для цього росія має вивести війська з України і відшкодувати збитки.