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По регіонах України розподілять понад 16 тисяч курсів для безоплатного лікування вірусного гепатиту C

По регіонах України розподілять понад 16 тисяч курсів для безоплатного лікування вірусного гепатиту C

Київ • УНН

 • 27722 перегляди

Кожен пацієнт може пройти швидкий тест у свого сімейного лікаря безоплатно. Тест виявляє антитіла до ВГ у середньому з четвертого-шостого тижня з моменту інфікування.

Між регіонами України розподілили 16 160 курсів для безплатного лікування вірусного гепатиту С, це - 92% від загальної потреби 2023 року. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає УНН.

Деталі 

У грудні минулого року в середині областей почали перерозподіл препаратів, аби полегшити "маршрут пацієнта", який триватиме до кінця місяця. Залишок препаратів, 8%, в Україну доставлять до кінця лютого.

Зокрема, у другому півріччі 2023 року до послуг зі скринінгу та лікування вірусних гепатитів було залучено 1 330 закладів охорони здоров’я в різних областях. Саме до цих ЗОЗ було налагоджено постачання препаратів та тест-систем для скринінгу ВГВ і ВГС, закуплених коштом держбюджету.

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Йдеться про 1,4 млн тест-систем для скринінгу ВГ: 727 360 тестів для виявлення вірусного гепатиту С та 670 420 тестів для виявлення вірусного гепатиту В було поставлено до всіх регіонів України. У комплексі ці кроки дозволили охопити лікуванням більше ніж 3 500 пацієнтів із вірусним гепатитом В та 16 000 пацієнтів із вірусним гепатитом С

- резюмували в МОЗ.

Доповнення 

У МОЗ наголосили, що пацієнт має змогу безкоштовно пройти швидкий тест у свого сімейного лікаря. Він виявляє антитіла до вірусних гепатитів у середньому з четвертого-шостого тижня з моменту інфікування. Точність такого тесту - приблизно 99%.

Щоб пройти діагностику або почати лікування, необхідно звернутися до сімейного лікаря чи найближчої амбулаторії. Потім пацієнтові лікар надасть направлення до спеціалізованої установи. Там можна буде пройти додаткові обстеження чи лікування.

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Міністерство також нагадало про "маршрут пацієнта", якщо в лікуванні відмовлено:

  • у разі повідомлення про відсутність ліків у медичному закладі потрібно звернутися до головного лікаря для уточнення інформації та з’ясування причини;
  • якщо головний лікар не може надати інформацію, необхідно звернутися до структурного підрозділу з питань охорони здоров’я у вашій області;
  • якщо у лікуванні відмовили на рівні структурного підрозділу з питань охорони здоров’я - варто повідомити про це фахівцям Центру громадського здоров’я МОЗ України, офіційно звернувшись на електронну пошту [email protected].

У разі неможливості отримати препарати в області за місцем проживання та у випадку відсутності залишків препаратів пацієнт може звернутися до ЗОЗ інших областей. Інформація про наявні залишки препаратів розміщується на сайті ЦГЗ за посиланням.

Нагадаємо

У 2023 році в Україні було проведено 585 трансплантацій органів, що свідчить про збільшення кількості різних типів трансплантацій та включення трансплантаційних пакетів у національну програму охорони здоров'я.

Володимир Омельченко

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