В регионах Украины будут распределены более 16 000 курсов для бесплатного лечения вирусного гепатита С

Между регионами Украины распределили 16 160 курсов для бесплатного лечения вирусного гепатита С, это - 92% от общей потребности 2023 года. Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает УНН.

Детали

В декабре прошлого года в середине областей начали перераспределение препаратов, чтобы облегчить "маршрут пациента", который продлится до конца месяца. Остаток препаратов, 8%, в Украину доставят до конца февраля.

В частности, во втором полугодии 2023 года к услугам по скринингу и лечению вирусных гепатитов было привлечено 1 330 учреждений здравоохранения в разных областях. Именно в эти ЗОЗ были налажены поставки препаратов и тест-систем для скрининга ВГВ и ВГС, закупленных за счет госбюджета.

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Речь идет о 1,4 млн тест-систем для скрининга ВГ: 727 360 тестов для выявления вирусного гепатита С и 670 420 тестов для выявления вирусного гепатита В было поставлено во все регионы Украины. В комплексе эти шаги позволили охватить лечением более 3 500 пациентов с вирусным гепатитом В и 16 000 пациентов с вирусным гепатитом С - резюмировали в Минздраве.

Дополнение

В Минздраве отметили, что пациент имеет возможность бесплатно пройти быстрый тест у своего семейного врача. Он выявляет антитела к вирусным гепатитам в среднем с четвертой-шестой недели с момента инфицирования. Точность такого теста - примерно 99%.

Чтобы пройти диагностику или начать лечение, необходимо обратиться к семейному врачу или ближайшей амбулатории. Затем пациенту врач предоставит направление в специализированное учреждение. Там можно будет пройти дополнительные обследования или лечение.

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Министерство также напомнило о "маршруте пациента", если в лечении отказано:

в случае сообщения об отсутствии лекарств в медицинском учреждении нужно обратиться к главному врачу для уточнения информации и выяснения причины;

если главный врач не может предоставить информацию, необходимо обратиться в структурное подразделение по вопросам здравоохранения в вашей области;

если в лечении отказали на уровне структурного подразделения по вопросам здравоохранения - стоит сообщить об этом специалистам Центра общественного здоровья МОЗ Украины, официально обратившись на электронную почту [email protected].

В случае невозможности получить препараты в области по месту жительства и в случае отсутствия остатков препаратов пациент может обратиться в ЗОЗ других областей. Информация об имеющихся остатках препаратов размещается на сайте ЦОЗ по ссылке.

Напомним,

В 2023 году в Украине было проведено 585 трансплантаций органов, что свидетельствует об увеличении количества различных типов трансплантаций и включения трансплантационных пакетов в национальную программу здравоохранения.