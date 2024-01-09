В регионах Украины будут распределены более 16 000 курсов для бесплатного лечения вирусного гепатита С
Каждый пациент может пройти быстрый тест у своего семейного врача бесплатно. Тест выявляет антитела к ВГ в среднем с четвертой-шестой недели с момента инфицирования.
Комитет нацбезопасности перенес на завтра принятие решения по законопроекту о мобилизации - нардеп
Комитет по вопросам нацбезопасности завершил свое заседание. Принятие решения по мобилизационному законопроекту перенесено на 10 января.
В КНИИСЭ не подтверждают информацию о возможном сбитии над Украиной "шахеда" с реактивным двигателем
В Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз не подтверждают возможное сбитие над Украиной "шахеда" с реактивным двигателем. Факты использования врагом этих дронов для атак Украины, пока отсутствуют.
Тревожных звоночков для харьковчан нет: Фитьо о возможном российском наступлении на Харьков
Украинские военные говорят об отсутствии непосредственной угрозы для Харькова, а сообщения о наступлении российских войск военные считают безосновательными.
Сын Кернеса не видит смысла в расследовании покушения на отца
Кирилл Кернес сомневается в необходимости расследования покушения на его отца в 2014 году. Эксперты предполагают, что он использует этот инцидент для саморекламы.
В Киеве оштрафовали таксиста, который отказался обслуживать пассажирок на украинском - языковой омбудсмен
В Киеве оштрафовали таксиста за отказ обслуживать пассажиров на украинском языке, сообщает Языковой омбудсмен. Сумма штрафа составляет 3400 гривен.
Защита от преступности: в Украине создают единую платформу видеонаблюдения: в Украине создают единую платформу видеонаблюдения
Украина разрабатывает единую платформу видеонаблюдения видеонаблюдения, в которую уже интегрировано более 8 000 из 50 000+ камер для усиления гражданской безопасности.
Ограничений на передвижение украинцев в ЕС нет – МИД
Министерство иностранных дел Украины опровергает заявления об ограничениях ЕС на поездки украинцев, призывая полагаться на официальные источники для получения достоверной информации.
С начала полномасштабного вторжения россияне разрушили и повредили 872 памятника культурного наследия
С февраля 2022 года россияне уничтожили или повредили 872 украинских культурных объекта, включая национальные и местные памятники.
G7 и некоторые страны "глобального Юга" провели в декабре тайную встречу с Украиной по мирному плану: СМИ сообщили детали
По данным Bloomberg, целью встречи было попытка сплотить поддержку условий Киева для проведения мирных переговоров с россией.