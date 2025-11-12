Плани рф на перше півріччя 2026 року та геополітична ситуація навколо України: Буданов доповів Зеленському
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника ГУР Кирила Буданова. Окрім непублічних деталей - говорили про російських планів на перше півріччя 2026 року, а також про ключові аспекти геополітичної ситуації навколо України, передає УНН.
Доповідь керівника ГУР Кирила Буданова. Багато непублічних деталей. Серед тих речей, про які можемо говорити публічно, Кирило доповів про наявні дані щодо російських планів на перше півріччя наступного року, а також про ключові аспекти геополітичної ситуації навколо України. Відслідковуємо російські зв’язки в ключових регіонах світу та обмежуємо їх
Також Зеленський та Буданов говорили про операції військової розвідки – разом з іншими нашими силами.
Доручив провести деякі заходи в інтересах України
