Плани рф на перше півріччя 2026 року та геополітична ситуація навколо України: Буданов доповів Зеленському

12 листопада, 15:53 • 20792 перегляди
В четвер майже по всій Україні вимикатимуть світло протягом доби - Укренерго
12 листопада, 15:00 • 50843 перегляди
Міністр енергетики Гринчук подала у відставкуPhoto
12 листопада, 14:21 • 47378 перегляди
Перетин кордону Міндічем перевірили: у ДПСУ кажуть, усі документи були, обмежень про заборону виїзду щодо нього не встановлювалося
12 листопада, 13:55 • 50698 перегляди
"Міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах" — заява Зеленського
Ексклюзив
12 листопада, 13:38 • 48516 перегляди
Інцидент на матчі “Олександрія” - “Полісся”: що кажуть в поліції
12 листопада, 12:03 • 44466 перегляди
ЗСУ відійшли з позицій біля Рівнопілля на Запоріжжі
Ексклюзив
12 листопада, 07:33 • 60393 перегляди
Як підготувати організм до зими: поради лікарки-дієтологині
12 листопада, 06:19 • 62886 перегляди
Уряд відсторонив Галущенка від посади міністра юстиції
11 листопада, 15:57 • 82372 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132070 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексвикладач харківського вишу розробляв рф креслення для створення "Гераней" – йому оголосили підозру12 листопада, 15:34 • 16938 перегляди
Демократи США оприлюднили документи Епштейна: Трамп "знав про дівчат"12 листопада, 15:49 • 13273 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 23423 перегляди
ЄС може завтра перерахувати Україні транш на 6 млрд євро12 листопада, 17:36 • 7486 перегляди
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto20:00 • 13576 перегляди
Відбір на ЧС-2026: збірна України завтра зіграє проти ФранціїPhoto12 листопада, 14:08 • 51301 перегляди
МОН проведе вибори ректора Державного біотехнологічного університету впродовж пів року12 листопада, 11:10 • 70089 перегляди
Планування бюджету на різдвяні святаPhoto12 листопада, 11:09 • 46188 перегляди
Фініки: користь і шкодаPhoto12 листопада, 08:20 • 65205 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 14:28 • 132070 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Юлія Свириденко
Денис Шмигаль
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Полтавська область
Ватикан
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto20:00 • 13854 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 23717 перегляди
Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder 12 листопада, 09:10 • 22630 перегляди
Серіал "Чужий: Земля" продовжено на другий сезонVideo12 листопада, 07:09 • 61871 перегляди
Люди майже не відрізняють створену ШІ музику від справжньої - опитування12 листопада, 06:57 • 62084 перегляди
Техніка
Фільм
Соціальна мережа
Starlink
Bild

Плани рф на перше півріччя 2026 року та геополітична ситуація навколо України: Буданов доповів Зеленському

Київ • УНН

 • 2486 перегляди

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь очільника ГУР Кирила Буданова. Обговорювалися російські плани на перше півріччя 2026 року та геополітична ситуація.

Плани рф на перше півріччя 2026 року та геополітична ситуація навколо України: Буданов доповів Зеленському

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника ГУР Кирила Буданова. Окрім непублічних деталей - говорили про російських планів на перше півріччя 2026 року, а також про ключові аспекти геополітичної ситуації навколо України, передає УНН.

Доповідь керівника ГУР Кирила Буданова. Багато непублічних деталей. Серед тих речей, про які можемо говорити публічно, Кирило доповів про наявні дані щодо російських планів на перше півріччя наступного року, а також про ключові аспекти геополітичної ситуації навколо України. Відслідковуємо російські зв’язки в ключових регіонах світу та обмежуємо їх 

- повідомив Зеленський.

Також Зеленський та Буданов говорили про операції військової розвідки – разом з іншими нашими силами.

Доручив провести деякі заходи в інтересах України 

- резюмував Глава держави.

"Працюють і звичайні, і українські далекобійні санкції": Зеленський отримав звіт розвідки про втрати рф $37 млрд нафтогазових доходів12.11.25, 14:42 • 18809 переглядiв

Антоніна Туманова

Політика
Війна в Україні
Кирило Буданов
Володимир Зеленський
Україна