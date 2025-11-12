Планы рф на первое полугодие 2026 года и геополитическая ситуация вокруг Украины: Буданов доложил Зеленскому
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский заслушал доклад главы ГУР Кирилла Буданова. Обсуждались российские планы на первое полугодие 2026 года и геополитическая ситуация.
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад руководителя ГУР Кирилла Буданова. Кроме непубличных деталей - говорили о российских планах на первое полугодие 2026 года, а также о ключевых аспектах геополитической ситуации вокруг Украины, передает УНН.
Доклад руководителя ГУР Кирилла Буданова. Много непубличных деталей. Среди тех вещей, о которых можем говорить публично, Кирилл доложил об имеющихся данных относительно российских планов на первое полугодие следующего года, а также о ключевых аспектах геополитической ситуации вокруг Украины. Отслеживаем российские связи в ключевых регионах мира и ограничиваем их
Также Зеленский и Буданов говорили об операциях военной разведки – вместе с другими нашими силами.
Поручил провести некоторые мероприятия в интересах Украины
