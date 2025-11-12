Планы рф на первое полугодие 2026 года и геополитическая ситуация вокруг Украины: Буданов доложил Зеленскому

$42.010.06
48.610.07
ukenru
14:21 • 1772 просмотра
Пересечение границы Миндичем проверили: в ГПСУ говорят, все документы были, ограничений о запрете выезда в отношении него не устанавливалось
13:55 • 6904 просмотра
"Министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях" — заявление Зеленского
Эксклюзив
13:38 • 10575 просмотра
Инцидент на матче «Александрия» - «Полесье»: что говорят в полиции
12:03 • 15337 просмотра
ВСУ отошли с позиций возле Ровнополья в Запорожье
Эксклюзив
12 ноября, 07:33 • 33881 просмотра
Как подготовить организм к зиме: советы врача-диетолога
12 ноября, 06:19 • 59047 просмотра
Правительство отстранило Галущенко от должности министра юстиции
11 ноября, 15:57 • 79260 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 122408 просмотра
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
11 ноября, 13:20 • 56034 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
11 ноября, 13:01 • 84212 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12 ноября, 06:57 • 46198 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo12 ноября, 07:09 • 44327 просмотра
Финики: польза и вредPhoto12 ноября, 08:20 • 43414 просмотра
Суд в Киеве избирает меру пресечения Дмитрию Басову - фигуранту "пленок Миндича"09:15 • 21611 просмотра
МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода11:10 • 23320 просмотра
публикации
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины завтра сыграет против ФранцииPhoto14:08 • 5302 просмотра
МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода11:10 • 23414 просмотра
Планирование бюджета на рождественские праздникиPhoto11:09 • 18089 просмотра
Финики: польза и вредPhoto12 ноября, 08:20 • 43498 просмотра
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 122408 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Артем Довбик
Рафаэль Гросси
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Турция
Франция
Китай
Реклама
УНН Lite
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder09:10 • 13373 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo12 ноября, 07:09 • 44385 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12 ноября, 06:57 • 46256 просмотра
Тимоти Шаламе якобы расстался с Кайли ДженнерPhoto11 ноября, 20:35 • 30373 просмотра
У Sotheby's "на кону" большой куш: коллекция миллиардера Лаудера может принести 500 млн долларовPhoto11 ноября, 14:28 • 44746 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Сериал
Дипломатка

Планы рф на первое полугодие 2026 года и геополитическая ситуация вокруг Украины: Буданов доложил Зеленскому

Киев • УНН

 • 1262 просмотра

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад главы ГУР Кирилла Буданова. Обсуждались российские планы на первое полугодие 2026 года и геополитическая ситуация.

Планы рф на первое полугодие 2026 года и геополитическая ситуация вокруг Украины: Буданов доложил Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад руководителя ГУР Кирилла Буданова. Кроме непубличных деталей - говорили о российских планах на первое полугодие 2026 года, а также о ключевых аспектах геополитической ситуации вокруг Украины, передает УНН.

Доклад руководителя ГУР Кирилла Буданова. Много непубличных деталей. Среди тех вещей, о которых можем говорить публично, Кирилл доложил об имеющихся данных относительно российских планов на первое полугодие следующего года, а также о ключевых аспектах геополитической ситуации вокруг Украины. Отслеживаем российские связи в ключевых регионах мира и ограничиваем их 

- сообщил Зеленский.

Также Зеленский и Буданов говорили об операциях военной разведки – вместе с другими нашими силами.

Поручил провести некоторые мероприятия в интересах Украины 

- резюмировал Глава государства.

"Работают и обычные, и украинские дальнобойные санкции": Зеленский получил отчет разведки о потерях рф $37 млрд нефтегазовых доходов12.11.25, 14:42 • 7772 просмотра

Антонина Туманова

Политика
Война в Украине
Кирилл Буданов
Владимир Зеленский
Украина