"Північний потік-2" наблизився до території Данії, яка досі не надала дозвіл на його будівництво
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Судно Solitaire, прокладає “Північний потік-2” наближається до кордону з Данією, яка єдина не дала згоду на прокладку газопроводу в своїх водах, повідомляє Reuters, пише УНН з посиланням на відповідну публікацію.
“Це загрожує патовою ситуацією, здатною відкласти російський проект газопроводу, що розколов владу Євросоюзу і розлютив Вашингтон”, — повідомляє агентство.
Екіпаж судна повідомив, що добереться до вод Данії на початку жовтня. “Зараз ми прямуємо до датського кордону, а потім чекаємо подальшого розвитку проекту від датського кордону до Німеччини”, — сказав капітан судна Кенні Хубен. Швидкість прокладки газопроводу по морському дну становить 3-4 км на добу.
Консорціум Nord Stream 2, контрольований Газпромом, повідомив, що проект реалізується відповідно до графіка, і що, як все ще сподівається концерн, Данія схвалить укладку до того, як Solitaire допливе до її вод.
“Ми дотримуємося плану, і ми абсолютно точно дотримуємося графіку”, — сказав заявив прес-секретар “Північного потоку-2” Ульріх Ліссек на борту Solitaire.
Він додав, що в діалозі з Датським енергетичним агентством (ДЕА), яке відповідає за видачу дозволу Данії після проведення екологічної оцінки двохниткового трубопроводу, “серйозних ризиків або проблем не виникло”.
Згідно з планами консорціуму, газопровід повинен почати перекачувати природний газ з Росії до Німеччини до кінця 2019 року.
Агентство відзначає, що затримка будівництва двохниткового газопроводу завдовжки 1 230 км створить невизначеність для партнерів проекту: німецьким Uniper і Wintershall, британо-нідерландській Shell, австрійській OMV і французькій Engie, а також може зіграти ключову роль в транзитному контракті між Москвою і Києвом.
Як писав УНН, наприкінці серпня розпочато фінальний етап укладки газопроводу “Північний потік-2”.