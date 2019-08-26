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Розпочато фінальний етап укладки газопроводу "Північний потік-2"

Розпочато фінальний етап укладки газопроводу "Північний потік-2"

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" завершено на 75%, і почалося укладання фінальної чверті газопроводу. Про це повідомила пресслужба компанії-оператора Nord Strean 2, передає УНН.

"По дну Балтійського моря в водах Росії, Фінляндії, Швеції та Німеччини укладено 1855 км газопроводу "Північний потік-2". Це 75% від загальної протяжності двох ниток. Таким чином, Nord Stream 2 AG перейшла до укладання фінальній чверті газопроводу", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, будівництво обох ниток газопроводу повністю завершено в територіальних водах Німеччини і водах Фінляндії. Триває укладка труб в територіальних водах Росії. Будівельні роботи на берегових ділянках в Німеччині і Росії знаходяться на просунутому етапі.

Обтяжливе бетонне покриття нанесено на всі труби, необхідні для будівництва двох ниток газопроводу. Практично закінчено логістичні операції, уточнили в компанії.

Як повідомляв УНН, комітет Сенату США з міжнародних справ схвалив законопроект, який має накласти санкції щодо компаній та осіб, які беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2".

Нагадаємо, російський газопровід "Північний потік-2" будується для поставок газу в Німеччину в обхід України. В Україні вказують на політичність цього проекту і на те, що якщо "Північний потік-2" буде побудований, Росія організує серію провокацій, щоб остаточно припинити транзит через Україну. Німеччина заявляє, що не вважає цей проект політичним, і зробила кроки, спрямовані на збереження транзиту газу через Україну.

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