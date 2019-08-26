Начат финальный этап укладки газопровода "Северный поток-2"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Строительство российского газопровода "Северный поток-2" завершено на 75%, и началась укладка финальной четверти газопровода. Об этом сообщила пресс-служба компании-оператора Nord Strean 2, передает УНН.
"По дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено 1855 км газопровода "Северный поток-2". Это 75% от общей протяженности двух нитей. Таким образом, Nord Stream 2 AG перешла к укладке финальной четверти газопровода", - говорится в сообщении.
Строительство обеих ниток газопровода полностью завершено в территориальных водах Германии и водах Финляндии. Продолжается укладка труб в территориальных водах России. Строительные работы на береговых участках в Германии и России находятся на продвинутом этапе.
Утяжеленное бетонное покрытие нанесено на все трубы, необходимые для строительства двух ниток газопровода. Практически закончено логистические операции.
Как сообщал УНН, комитет Сената США по международным делам одобрил законопроект, который должен наложить санкции в отношении компаний и лиц, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Как известно, российский газопровод "Северный поток-2" строится для поставок газа в Германию в обход Украины. В Украине указывают на политичность этого проекта и на то, что если "Северный поток-2" будет построен, Россия организует серию провокаций, чтобы окончательно прекратить транзит через Украину. Германия заявляет, что не считает этот проект политическим, и предприняла шаги, направленные на сохранение транзита газа через Украину.