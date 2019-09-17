"Северный поток-2" приблизился к территории Дании, до сих пор не предоставившей разрешение на его строительство
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Судно Solitaire, прокладывает “Северный поток-2” приближается к границе с Данией, которая единственная не дала согласие на прокладку газопровода в своих водах, сообщает Reuters, пишет УНН со ссылкой на соответствующую публикацию.
“Это грозит патовой ситуацией, способной отложить российский проект газопровода, расколовшего власти Евросоюза и разозлившего Вашингтон”, — сообщает агентство.
Экипаж судна сообщил, что доберется до вод Дании в начале октября. “Сейчас мы направляемся к датской границе, а затем ждем дальнейшего развития проекта от датской границы до Германии”, — сказал капитан судна Кенни Хубен. Скорость прокладки газопровода по морскому дну составляет 3−4 км в сутки.
Консорциум Nord Stream 2, контролируемый Газпромом, сообщил, что проект реализуется в соответствии с графиком, и что, как все еще надеется концерн, Дания одобрит укладку до того, как Solitaire доплывет до ее вод.
“Мы следуем плану, и мы абсолютно точно соблюдаем график”, — сказал заявил пресс-секретарь Северного потока-2 Ульрих Лиссек на борту Solitaire.
Он добавил, что в диалоге с Датским энергетическим агентством (ДЭА), которое отвечает за выдачу разрешения Дании после проведения экологической оценки двухниточного трубопровода, “серьезных рисков или проблем не возникло”.
Согласно планам консорциума, газопровод должен начать перекачивать природный газ из России в Германию до конца 2019 года.
Агентство отмечает, что задержка строительства двухниточного газопровода протяженностью 1 230 км создаст неопределенность для партнеров проекта: немецким Uniper и Wintershall, британо-нидерландской Shell, австрийской OMV и французской Engie, а также может сыграть ключевую роль в транзитном контракте между Москвой и Киевом.
Как писал УНН, в конце августа начато финальный этап укладки газопровода “Северный поток-2”.