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Північна Македонія висилає трьох російських дипломатів

Північна Македонія висилає трьох російських дипломатів

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 вересня. УНН. З Північної Македонії видворили трьох російських дипломатів. Це сталося втретє з початку російського вторгнення в Україну. Про це повідомляє македонська редакція Радіо Свободи, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що висилку дипломатів підтвердило МЗС Македонії. 

Відомо, що 12 вересня посла російської федерації викликали в МЗС і йому вручили дипломатичну ноту, якою троє дипломатів посольства РФ в Скоп'є оголошені персонами нон грата.

Також додається, що таке рішення ухвалили після отримання від компетентних органів інформації про вчинені дії, що порушують Віденську конвенцію про дипломатичні відносини, але подробиці не наводять.

Водночас за інформацією МЗС Росії, таке рішення прийняли без пояснення причин. У російському відомстві відповіли.

Цитата

"Безвідповідальний і ворожий крок влади Північної Македонії не залишиться без відповіді", — заявили в російському МЗС.

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