Северная Македония высылает трех российских дипломатов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Из Северной Македонии выдворили трех российских дипломатов. Это произошло в третий раз с начала российского вторжения в Украину. Об этом сообщает македонская редакция Радио Свободы, передает УНН.
Детали
Отмечается, что высылку дипломатов подтвердил МИД Македонии.
Известно, что 12 сентября посла российской федерации вызвали в МИД и ему вручили дипломатическую ноту, которой трое дипломатов посольства РФ в Скопье объявлены персонами нон грата.
Также добавляется, что такое решение приняли после получения от компетентных органов информации о совершенных действиях, нарушающих Венскую конвенцию о дипломатических отношениях, но подробности не приводятся.
В то же время по информации МИД России, такое решение приняли без объяснения причин. В российском ведомстве ответили.
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"Безответственный и враждебный шаг властей Северной Македонии не останется без ответа", — заявили в российском МИДе.
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