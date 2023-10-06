Північна Корея надає росії артилерію для війни в Україні — CBS News
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Північна Корея почала перекидати артилерію до росії, задля зміцнення армії рф, що не полишає намірів захопити українські території. Про це повідомив представник США виданню CBS New, передає УНН.
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Наразі не відомо, чи є передача озброєння частиною нового, довгострокового ланцюжка поставок чи більш обмеженою партією.
Також залишається загадкою, що Північна Корея отримує в обмін на надану росії зброю.
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Підтримка Північною Кореєю москви стала кульмінацією саміту, що відбувся минулого місяця у москві, коли Кім Чен Ин їхав потягом, щоб особисто зустрітися з путіним. Під час цієї зустрічі Кім сказав путіну, що він може розраховувати на “повну та беззастережну підтримку” Північної Кореї у “священній боротьбі” росії за захист своїх інтересів безпеки — очевидно, маючи на увазі, напад на Україну.
Після саміту путін натякнув, що вони з Кімом обговорювали військову співпрацю. І схоже ця співпраця набула форми цього тижня, — зазначили у виданні.
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За перебігом перемовин глави рф та КНДР слідкували у США. Після зустрічі путіна та Кім Чен Ина вони закликали Північну Корею уникнути підтримки війни в Україні.
Крім того, у США вкрай були занепокоєнні щодо можливого впливу росії на вдосконалення ракетної програми КНДР.