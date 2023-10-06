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Північна Корея надає росії артилерію для війни в Україні — CBS News

Північна Корея надає росії артилерію для війни в Україні — CBS News

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Північна Корея почала перекидати артилерію до росії, задля зміцнення армії рф, що не полишає намірів захопити українські території. Про це повідомив представник США виданню CBS New, передає УНН.

Деталі

Наразі не відомо, чи є передача озброєння частиною нового, довгострокового ланцюжка поставок чи більш обмеженою партією.

Також залишається загадкою, що Північна Корея отримує в обмін на надану росії зброю.

Додатково

Підтримка Північною Кореєю москви стала кульмінацією саміту, що відбувся минулого місяця у москві, коли Кім Чен Ин їхав потягом, щоб особисто зустрітися з путіним. Під час цієї зустрічі Кім сказав путіну, що він може розраховувати на “повну та беззастережну підтримку” Північної Кореї у “священній боротьбі” росії за захист своїх інтересів безпеки — очевидно, маючи на увазі, напад на Україну.

Після саміту путін натякнув, що вони з Кімом обговорювали військову співпрацю. І схоже ця співпраця набула форми цього тижня, — зазначили у виданні.

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За перебігом перемовин глави рф та КНДР слідкували у США. Після зустрічі путіна та Кім Чен Ина вони закликали Північну Корею уникнути підтримки війни в Україні.

Крім того, у США вкрай були занепокоєнні щодо можливого впливу росії на вдосконалення ракетної програми КНДР.

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