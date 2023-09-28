КНДР внесла поправку у конституцію, яка закріплює ядерну політику держави

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Парламент КНДР, Верховні народні збори, одноголосно прийняли «вирішальний пункт порядку денного для формулювання політики КНДР щодо ядерних сил як основного закону держави», повідомляє KCNA.

Звертаючись до парламенту, північнокорейський лідер Кім Чен Ин заявив, що важливо «прискорити модернізацію ядерної зброї, щоб утримувати певну перевагу стратегічного стримування», повідомляє KCNA.

Поправка була прийнята через рік після того, як Північна Корея офіційно закріпила в законі право використовувати превентивні ядерні удари для свого захисту.

Кім закликав офіційних осіб «продовжувати сприяти солідарності з націями, які виступають проти США та стратегії гегемонії Заходу», засуджуючи тристоронню співпрацю між США, Південною Кореєю та Японією як «азіатську версію НАТО».

«Це просто найгірша реальна загроза, а не загрозлива риторика чи уявна сутність», — сказав він.

Доповнення

У вівторок Південна Корея розпочала свій перший за десятиліття масштабний військовий парад із різноманітною зброєю: від балістичних ракет до ударних гелікоптерів Таким шляхом Сеул прагне продемонструвати сили та жорсткішу позицію на тлі зростаючої загрози від КНДР.