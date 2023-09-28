КНДР внесла поправку в конституцию, которая закрепляет ядерную политику государства

КИЕВ. 28 сентября. УНН. КНДР приняла поправку к конституции, чтобы закрепить свою политику в отношении ядерного оружия. Об этом сообщают в четверг государственные СМИ, напомнив, что лидер страны Ким Чен Ын пообещал ускорить производство ядерного оружия, чтобы сдержать то, что он назвал "провокациями" США, пишет Reuters, передает УНН.