КНДР внесла поправку в конституцию, которая закрепляет ядерную политику государства
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. КНДР приняла поправку к конституции, чтобы закрепить свою политику в отношении ядерного оружия. Об этом сообщают в четверг государственные СМИ, напомнив, что лидер страны Ким Чен Ын пообещал ускорить производство ядерного оружия, чтобы сдержать то, что он назвал "провокациями" США, пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Парламент КНДР, Верховное народное собрание, единогласно приняло «решающий пункт повестки дня для формулировки политики КНДР в отношении ядерных сил как основного закона государства», сообщает KCNA.
Обращаясь к парламенту, северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что важно «ускорить модернизацию ядерного оружия, чтобы удерживать определенное преимущество стратегического сдерживания», сообщает KCNA.
Поправка была принята через год после того, как Северная Корея официально закрепила в законе право использовать превентивные ядерные удары для своей защиты.
Ким призвал официальных лиц «продолжать содействовать солидарности с нациями, которые выступают против США и стратегии гегемонии Запада», осуждая трехстороннее сотрудничество между США, Южной Кореей и Японией как «азиатскую версию НАТО».
«Это просто худшая реальная угроза, а не угрожающая риторика или воображаемая сущность», — сказал он.
Дополнение
Во вторник Южная Корея начала свой первый за десятилетие масштабный военный парад с разнообразным оружием: от баллистических ракет до ударных вертолётов Таким путём Сеул стремится продемонстрировать силу и жёсткую позицию на фоне растущей угрозы от КНДР.