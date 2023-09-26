Південна Корея проводить перший за 10 років військовий парад, аби продемонструвати силу КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. У вівторок Південна Корея розпочала свій перший за десятиліття масштабний військовий парад із різноманітною зброєю: від балістичних ракет до ударних гелікоптерів Таким шляхом Сеул прагне продемонструвати сили та жорсткішу позицію на тлі зростаючої загрози від КНДР, пише Reuters, передає УНН.
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Парад приурочений Дню збройних сил країни. Порівняно з заходами КНДР під керівництвом лідера Кім Чен Ина, які включають демонстрацію стратегічної зброї, таку як міжконтинентальні балістичні ракети, це стримана подія.
У своїй промові на авіабазі в Сеулі президент Юн Сук Йоль застеріг Пхеньян від використання ядерної зброї та пообіцяв збільшити підтримку військових і оборонної промисловості.
«Якщо Північна Корея застосує ядерну зброю, її режиму буде покладено кінець завдяки переважній відповіді альянсу Корея-США», — сказав Юн, звертаючись до військ під дощем.
У заході, який триватиме цілий день, будуть представлені тисячі військовослужбовців, танки та самохідна артилерія Південної Кореї, а також штурмовики та безпілотники, до яких приєднаються 300 із 28 500 американських солдатів, які базуються в країні, повідомило міністерство оборони.
Основним моментом стане 2-кілометрова хода від головного комерційного і ділового району Сеула до гамірного району Гванхвамун, який є воротами до розгалуженого палацу в центрі Сеула.
Парад у вівторок розпочався на авіабазі Сонгнам на околиці Сеула, де серед військової техніки були представлені ракети Hyunmoo, перехоплювачі ракет L-SAM і розвідувальні безпілотники.
Проліт літаків F-35 і першого винищувача вітчизняної розробки KF-21 було скасовано через погану погоду, повідомили в офісі президента.
Hyunmoo є однією з найновіших ракет Південної Кореї, яка, на думку аналітиків, є невід’ємною частиною планів Сеула щодо удару по півночі під час конфлікту, тоді як L-SAM призначена для ураження наступних ракет на висоті 50-60 км.
За словами міністерства, на заході також відбудеться спільний проліт південнокорейських і американських військових літаків, щоб продемонструвати «оновлену» об’єднану оборонну позицію.
Доповнення
Востаннє Південна Корея проводила військовий вуличний парад у 2013 році. Захід і парад до Дня збройних сил проводяться перед самим днем 1 жовтня, оскільки він збігається з великим національним святом цього року.
Ця подія сталася в той момент, коли президент Південної Кореї Юн Сук Йоль зайняв агресивну позицію щодо Північної Кореї, зробивши демонстрацію зброї та військові навчання наріжним каменем своєї стратегії протидії розвитку ядерної та ракетної програм Північної Кореї.
Юн пообіцяв швидку та рішучу відповідь на будь-яку агресію з боку Пхеньяна та активно зміцнював військовий альянс із Вашингтоном і Токіо з моменту вступу на посаду минулого року.
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