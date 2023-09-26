Южная Корея проводит первый за 10 лет военный парад, чтобы продемонстрировать силу КНДР

ukru
Эксклюзив
06:36 • 69394 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

06:19 • 111064 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 138826 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 172661 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 132208 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 124392 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 165586 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 116643 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 123100 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130684 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

13 марта, 02:27 • 80130 просмотра
Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

13 марта, 03:06 • 113896 просмотра
Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

13 марта, 03:33 • 84420 просмотра
Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

13 марта, 05:20 • 107181 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 72811 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 138830 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 172666 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 123210 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 130156 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 165588 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 72789 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 147856 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 155195 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 159446 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 157301 просмотра
Актуальное
Южная Корея проводит первый за 10 лет военный парад, чтобы продемонстрировать силу КНДР

Южная Корея проводит первый за 10 лет военный парад, чтобы продемонстрировать силу КНДР

Киев • УНН

 • 266292 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Во вторник Южная Корея начала свой первый за десятилетие масштабный военный парад с разнообразным оружием: от баллистических ракет до ударных вертолетов Таким путем Сеул стремится продемонстрировать силы и жесткую позицию на фоне растущей угрозы от КНДР, пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Парад приурочен ко Дню вооруженных сил страны. По сравнению с мероприятиями КНДР под руководством лидера Ким Чен Ына, которые включают демонстрацию стратегического оружия, такого как межконтинентальные баллистические ракеты, это сдержанное событие.  

В своей речи на авиабазе в Сеуле президент Юн Сук Ёль предостерег Пхеньян от использования ядерного оружия и пообещал увеличить поддержку военных и оборонной промышленности.

«Если Северная Корея применит ядерное оружие, ее режиму будет положен конец благодаря подавляющему ответу альянса Корея-США», — сказал Юн, обращаясь к войскам под дождем.

В мероприятии, которое продлится целый день, будут представлены тысячи военнослужащих, танки и самоходная артиллерия Южной Кореи, а также штурмовики и беспилотники, к которым присоединятся 300 из 28 500 американских солдат, базирующихся в стране, сообщило министерство обороны.

Основным моментом станет 2-километровое шествие от главного коммерческого и делового района Сеула до шумного района Гванхвамун, который является воротами к разветвленному дворцу в центре Сеула.

Парад во вторник начался на авиабазе Сонгнам на окраине Сеула, где среди военной техники были представлены ракеты Hyunmoo, перехватчики ракет L-SAM и разведывательные беспилотники.

Пролёт самолётов F-35 и первого истребителя отечественной разработки KF-21 был отменён из-за плохой погоды, сообщили в офисе президента.

Hyunmoo является одной из самых новых ракет Южной Кореи, которая, по мнению аналитиков, является неотъемлемой частью планов Сеула по удару по северу во время конфликта, тогда как L-SAM предназначена для поражения последующих ракет на высоте 50-60 км.

По словам министерства, на мероприятии также состоится совместный пролет южнокорейских и американских военных самолетов, чтобы продемонстрировать «обновленную» объединенную’оборонительную позицию.

Дополнение

Последний раз Южная Корея проводила военный уличный парад в 2013 году. Мероприятие и парад в честь Дня вооруженных сил проводятся перед самым днем 1 октября, поскольку он совпадает с большим национальным праздником в этом году.

Это событие произошло в тот момент, когда президент Южной Кореи Юн Сук Ёль занял агрессивную позицию в отношении Северной Кореи, сделав демонстрацию оружия и военные учения краеугольным камнем своей стратегии противодействия развитию ядерной и ракетной программ Северной Кореи.

Юн пообещал быстрый и решительный ответ на любую агрессию со стороны Пхеньяна и активно укреплял военный альянс с Вашингтоном и Токио с момента вступления в должность в прошлом году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Южная Корея «не будет стоять в стороне», если КНДР получит военную помощь от рф

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы