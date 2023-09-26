Южная Корея проводит первый за 10 лет военный парад, чтобы продемонстрировать силу КНДР

Детали

Парад приурочен ко Дню вооруженных сил страны. По сравнению с мероприятиями КНДР под руководством лидера Ким Чен Ына, которые включают демонстрацию стратегического оружия, такого как межконтинентальные баллистические ракеты, это сдержанное событие.

В своей речи на авиабазе в Сеуле президент Юн Сук Ёль предостерег Пхеньян от использования ядерного оружия и пообещал увеличить поддержку военных и оборонной промышленности.

«Если Северная Корея применит ядерное оружие, ее режиму будет положен конец благодаря подавляющему ответу альянса Корея-США», — сказал Юн, обращаясь к войскам под дождем.

В мероприятии, которое продлится целый день, будут представлены тысячи военнослужащих, танки и самоходная артиллерия Южной Кореи, а также штурмовики и беспилотники, к которым присоединятся 300 из 28 500 американских солдат, базирующихся в стране, сообщило министерство обороны.

Основным моментом станет 2-километровое шествие от главного коммерческого и делового района Сеула до шумного района Гванхвамун, который является воротами к разветвленному дворцу в центре Сеула.

Парад во вторник начался на авиабазе Сонгнам на окраине Сеула, где среди военной техники были представлены ракеты Hyunmoo, перехватчики ракет L-SAM и разведывательные беспилотники.

Пролёт самолётов F-35 и первого истребителя отечественной разработки KF-21 был отменён из-за плохой погоды, сообщили в офисе президента.

Hyunmoo является одной из самых новых ракет Южной Кореи, которая, по мнению аналитиков, является неотъемлемой частью планов Сеула по удару по северу во время конфликта, тогда как L-SAM предназначена для поражения последующих ракет на высоте 50-60 км.

По словам министерства, на мероприятии также состоится совместный пролет южнокорейских и американских военных самолетов, чтобы продемонстрировать «обновленную» объединенную’оборонительную позицию.

Дополнение

Последний раз Южная Корея проводила военный уличный парад в 2013 году. Мероприятие и парад в честь Дня вооруженных сил проводятся перед самым днем 1 октября, поскольку он совпадает с большим национальным праздником в этом году.

Это событие произошло в тот момент, когда президент Южной Кореи Юн Сук Ёль занял агрессивную позицию в отношении Северной Кореи, сделав демонстрацию оружия и военные учения краеугольным камнем своей стратегии противодействия развитию ядерной и ракетной программ Северной Кореи.

Юн пообещал быстрый и решительный ответ на любую агрессию со стороны Пхеньяна и активно укреплял военный альянс с Вашингтоном и Токио с момента вступления в должность в прошлом году.

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