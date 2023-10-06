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Северная Корея предоставляет россии артиллерию для войны в Украине — CBS News

Северная Корея предоставляет россии артиллерию для войны в Украине — CBS News

Киев • УНН

 • 1637654 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. Северная Корея начала перебрасывать артиллерию в россию, для укрепления армии рф, которая на оставляет намерений захватить украинские территории. Об этом сообщил представитель США изданию CBS News, передает УНН.

Детали

В настоящее время неизвестно, является ли передача оружия частью новой долгосрочной цепочки поставок или более ограниченной партией.

Также остается загадкой, что Северная Корея получает в обмен на поставляемое в россию оружие.

Дополнительно

Поддержка Северной Кореей росси стала кульминацией саммита, состоявшегося в прошлом месяце в москве, когда Ким Чен Ын ехал поездом, чтобы лично встретиться с путиным. Во время этой встречи Ким сказал путину, что может рассчитывать на “полную и безоговорочную поддержку” Северной Кореи в “священной борьбе” россии за защиту своих интересов безопасности — очевидно, имея в виду, нападение на Украину.

После саммита путин намекнул, что они с Кимом обсуждали военное сотрудничество. И похоже это сотрудничество приобрело форму на этой неделе, — отметили в издании.

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За ходом переговоров главы рф и КНДР следили в США. После встречи путина и Ким Чен Ына они призвали Северную Корею избежать поддержки войны в Украине.

Кроме того, в США крайне были обеспокоены возможным влиянием россии на совершенствование ракетной программы КНДР.

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