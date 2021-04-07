Південна Корея схвалила використання вакцини Johnson & Johnson від COVID-19

Деталі

У ньому наголошується, що ефективність даної вакцини складає близько 66% і що препарат показав досить хороші результати в запобіганні розвитку серйозних ускладнень у хворих COVID-19.

Таким чином вакцина Johnson & Johnson стала третьою схваленою для використання у Республіці Корея. Раніше дозволи були видані американської Pfizer і британсько-шведській AstraZeneca. Обидва препарати вже використовуються для вакцинації населення, ними прищепилося вже більше мільйона південнокорейців.

Довідка

Згідно зі статистикою ВООЗ — у Республіці Корея 106 230 випадків захворювання, 1 752 людини загинули.