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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 35732 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 52352 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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Южная Корея одобрила использование вакцины Johnson & Johnson от COVID-19

Южная Корея одобрила использование вакцины Johnson & Johnson от COVID-19

Киев  •  УНН

 • 14117 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Государственное агентство по безопасности продуктов и лекарственных средств Республики Корея одобрило использование в стране вакцины от коронавирусной инфекции производства компании Johnson & Johnson. Об этом говорится в сообщении, распространенном регулятором в среду, передает УНН со ссылкой на местное агентство Yonhap.

Детали

В нем отмечается, что эффективность данной вакцины составляет около 66% и что препарат показал достаточно хорошие результаты в предотвращении развития серьезных осложнений у больных COVID-19.

Таким образом вакцина Johnson & Johnson стала третьей одобренной для использования в Республике Корея. Ранее разрешения были выданы американской Pfizer и британско-шведской AstraZeneca. Оба препарата уже используются для вакцинации населения, ими привилось уже более миллиона южнокорейцев.

Справка

Согласно статистике ВОЗ — в Республике Корея 106 230 случаев заболевания, 1 752 человека погибли.

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