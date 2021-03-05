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Південна Корея схвалила використання вакцини Pfizer від COVID-19

Південна Корея схвалила використання вакцини Pfizer від COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів Республіки Корея видало дозвіл на використання вакцини американської компанії Pfizer для осіб старше 16 років. Про це в п’ятницю повідомило агентство Yonhap, передає УНН.

Деталі

Вакцина Pfizer стала другою схваленою в країні після препарату британсько-шведської фірми AstraZeneca, яка отримала дозвіл 10 лютого. Влада домовилася з американською компанією про придбання доз для вакцинації 23 млн осіб, поставки почнуться вже в березні, відзначає Yonhap.

Проте на цей момент в країні вже декілька тисяч осіб були вакциновані препаратом Pfizer. Справа в тому що в рамках міжнародного механізму COVAX в Південну Корею були поставлені дози вакцини, розраховані на приблизно 56 тис. медичних працівників. Для цієї партії управління видало спеціальний дозвіл на імпорт.

Кампанія з вакцинації в Південній Кореї почалася 26 лютого. До теперішнього моменту щеплено майже 226 тис. осіб, з них 222 тис. отримали вакцину AstraZeneca. До листопада поточного року влада хоче сформувати імунітет від коронавірусу приблизно у 70% 52-мільйонного населення країни.

Доповнення

У п’ятницю медики повідомили про 398 нових випадків зараження коронавірусом, загальна кількість досягла 91 638. За весь час з початку пандемії в Південній Кореї від викликаних інфікуванням ускладнень померли 1 627 осіб, за останню добу було зафіксовано вісім летальних випадків.

Згідно зі статистикою ВООЗ — у Республіці Корея 91 240 випадків захворювання, 1 619 людей загинули.

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