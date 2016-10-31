Питання надання безвізу Україні буде внесено до порядку сесії ЄП — Г.Гопко

“Це ще не остаточний (порядок денний — ред.), повірте. Є попередні домовленості, тому я думаю, що це питання ще буде внесено на порядок денний. Є і попередні домовленості, і ми бачимо розмови Президента, які постійно тривають і з Туском, і з усіма єврочиновниками. Сьогодні навіть була розмова щодо ратифікації угоди з Нідерландами. Так само була з Мартіном Шульцем розмова. І мені здається, що якраз саме в цих розмовах вирішуються два питання: це завершення процедури ратифікації з Нідерландами, тому що в них 1 листопада дедлайн, коли їх уряд має подати парламенту якесь бачення. Тому ми маємо сьогодні дочекатися, що прем’єр-міністр подасть. І ті домовленості, які були з керівництвом і Європейського парламенту і Європейської ради були про те, щоб це питання вносили. Я б не переживала, бо є механізми, як внести в порядок денний для того, щоб питання безвізу було на порядку денному Європарламенту”, — зазначила Г.Гопко.

Вона також додала, що запровадження електронного декларування, яке отримало схвальні відгуки від ЄС, також є важливим аргументом для цього рішення. При тому що Україна виконала всі 144 критеріїв від ЄС.

Нагадаємо, Президент П.Порошенко раніше заявив, що Україна виконала всі 144 вимоги для “безвізу”.

Як повідомляв УНН, питання лібералізації візового режиму з Євросоюзом для України немає у проекті порядку денного засідань Європейського парламенту у листопаді.