Вопрос предоставления безвиза Украине будет внесен в повестку сессии ЕП - А.Гопко

"Это еще не окончательная (повестка дня - ред.), поверьте. Есть предварительные договоренности, поэтому я думаю, что этот вопрос еще будет внесен в повестку дня. Есть и предварительные договоренности, и мы видим разговоры Президента, которые постоянно продолжаются и с Туском, и со всеми еврочиновниками. Сегодня даже был разговор о ратификации соглашения с Нидерландами. Также был с Мартином Шульцем разговор. И мне кажется, что как раз именно в этих разговорах решаются два вопроса: это завершение процедуры ратификации с Нидерландами, потому что у них 1 ноября дедлайн, когда их правительство должно представить парламенту какое-то видение. Поэтому мы сегодня должны дождаться, что премьер-министр подаст. И те договоренности, которые были с руководством и Европейского парламента, и Европейского совета были о том, чтобы этот вопрос вносили. Я бы не переживала, потому что есть механизмы, как внести в повестку дня для того, чтобы вопрос безвиза был в повестке дня Европарламента", - отметила А.Гопко.

Она также добавила, что введение электронного декларирования, которое получило положительные отзывы от ЕС, также является важным аргументом для этого решения. При том, что Украина выполнила все 144 критерия от ЕС.

Напомним, Президент П.Порошенко ранее заявил, что Украина выполнила все 144 требования для "безвиза".

Как сообщал УНН, вопроса либерализации визового режима с Евросоюзом для Украины нет в проекте повестки дня заседаний Европейского парламента в ноябре.