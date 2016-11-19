Питання безвізу, мінських угод та боротьби з корупцією розглянуть на саміті Україна-ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Під час саміту Україна-ЄС, який відбудеться 2 4 листопада обговорять питання виконання мінських домовленостей, проблеми безвізового режиму та програми реформ боротьби з корупцією. Про це повідомляється на сайті Європейської ради, передає УНН.
На 18-му саміті ЄС Україну представлятиме Петро Порошенко.
“Учасники обговорять відносини Україна-ЄС, а також лібералізації візового режиму, виконання мінських угод, програми реформ та боротьбу з корупцією в Україні”, — йдеться в повідомленні.
Саміт відкриватимуть президент Європейської ради Дональд Туск і президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.