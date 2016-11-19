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Питання безвізу, мінських угод та боротьби з корупцією розглянуть на саміті Україна-ЄС

Питання безвізу, мінських угод та боротьби з корупцією розглянуть на саміті Україна-ЄС

Київ • УНН

 • 8901 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Під час саміту Україна-ЄС, який відбудеться 2 4 листопада обговорять питання виконання мінських домовленостей, проблеми безвізового режиму та програми реформ боротьби з корупцією. Про це повідомляється на сайті Європейської ради, передає УНН.

На 18-му саміті ЄС Україну представлятиме Петро Порошенко.

“Учасники обговорять відносини Україна-ЄС, а також лібералізації візового режиму, виконання мінських угод, програми реформ та боротьбу з корупцією в Україні”, — йдеться в повідомленні.

Саміт відкриватимуть президент Європейської ради Дональд Туск і президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.

Українські Національні Новини

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