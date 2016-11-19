Вопросы безвиза, минских соглашений и борьбы с коррупцией будут рассмотрены на саммите Украина-ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Во время саммита Украина-ЕС, который состоится 24 ноября, обсудят вопросы выполнения минских договоренностей, проблемы безвизового режима и программы реформ борьбы с коррупцией. Об этом сообщается на сайте Европейского совета, передает УНН.
На 18-м саммите ЕС Украину будет представлять Петр Порошенко.
"Участники обсудят отношения Украина-ЕС, а также либерализацию визового режима, выполнение минских соглашений, программы реформ и борьбу с коррупцией в Украине", - говорится в сообщении.
Саммит будет открывать президент Европейского совета Дональд Туск и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.