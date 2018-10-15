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Після вихідних Київ став у пробках

Після вихідних Київ став у пробках

Київ • УНН

 • 15044 перегляди

КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Сьогодні, після 16:00 після трьох вихідних автівки на під’їздах до Києва застрягли у пробках. Про це повідомляє УНН з посиланням на данні Google maps.

Дуже повільно рухається транспорт на Гостомельському шосе та Великій Окружній дорозі (від вулиці Малинської до Академіка Булаховського), Голосіївському проспекті, Броварському проспекті, Південному мосту та на проспекті Миколи Бажана.

Проблеми з рухом транспорту також є у центрі міста на Подолі та Оболонській набережній та на вулиці Богатирській.

Як повідомляв УНН, у місті Бахмут Донецької області іномарка Nissan насмерть збила літнього велосипедиста. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Донецькій області. 

Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода трапилася 14 жовтня о 21.40 на вулиці Відродження в селі Ралівка, Самбірського району. В результаті ДТП одна особа загинула, двоє травмовані. 

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