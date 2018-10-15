На Львівщині перекинувся Mercedes: одна людина загинула, двоє травмовані
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Дорожньо-транспортна пригода трапилася 14 жовтня о 21.40 на вулиці Відродження в селі Ралівка, Самбірського району. В результаті ДТП одна особа загинула, двоє травмовані. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУНП у Львівській області.
Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля Mercedes-Benz, 33-річний мешканець Самбірського району, повертаючи ліворуч, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини дороги, з’їхав в кювет та перекинувся.
У лікарні від отриманих травм внаслідок автопригоди померла пасажирка автомобіля, 33-річна жителька Самбірського району. Тілесні ушкодження отримали водій та 20-річна пасажирка.
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Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Як повідомляв УНН, водія автомобіля Seat, який у суботу потрапив у ДТП на проспекті Ватутіна в Києві, затримали.