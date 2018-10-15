На Львівщині перекинувся Mercedes: одна людина загинула, двоє травмовані

КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Дорожньо-транспортна пригода трапилася 14 жовтня о 21.40 на вулиці Відродження в селі Ралівка, Самбірського району. В результаті ДТП одна особа загинула, двоє травмовані. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУНП у Львівській області.