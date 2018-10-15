Во Львовской области перевернулся Mercedes: один человек погиб, двое травмированы
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Дорожно-транспортное происшествие произошло 14 октября в 21.40 на улице Возрождения в селе Раливка, Самборского района. В результате ДТП один человек погиб, двое травмированы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУНП во Львовской области.
Как предварительно установили полицейские, водитель автомобиля Mercedes-Benz, 33-летний житель Самборского района, поворачивая налево, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части дороги, съехал в кювет и перевернулся.
В больнице от полученных травм в результате ДТП погибла пассажирка автомобиля, 33-летняя жительница Самборского района. Телесные повреждения получили водитель и 20-летняя пассажирка.
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Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.
Как сообщал УНН, водителя автомобиля Seat, который в субботу попал в ДТП на проспекте Ватутина в Киеве, задержали.