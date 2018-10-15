После выходных Киев стал в пробках
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Сегодня, после 16:00 после трех выходных машины на подъездах к Киеву застряли в пробках. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Google maps.
Очень медленно движется транспорт на Гостомельском шоссе и Большой Окружной дороге (от улицы Малинского к Академика Булаховского), Голосеевском проспекте, Броварском проспекте, Южном мосту и на проспекте Николая Бажана.
Проблемы с движением транспорта также есть в центре города на Подоле и Оболонской набережной и на улице Богатырской.
Как сообщал УНН, в городе Бахмут Донецкой области иномарка Nissan насмерть сбила пожилого велосипедиста. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.
Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло 14 октября в 21.40 на улице Возрождения в селе Раливка, Самборского района. В результате ДТП один человек погиб, двое травмированы.