У Бахмуті іномарка насмерть збила літнього велосипедиста
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. У місті Бахмут Донецької області іномарка Nissan насмерть збила літнього велосипедиста. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Донецькій області, передає УНН.
"ДТП сталася по вулиці Незалежності в неділю, 14 жовтня. Внаслідок аварії 66-річний пенсіонер отримав тілесні ушкодження, не сумісні із життям. Чоловік помер на місці пригоди", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, за кермом автомобіля перебував 25-річний чоловік. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події та проводять перевірку. Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією - ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами).
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Нагадаємо, у Львівській області внаслідок перекидання іномарки Mercedes одна особа загинула, двоє травмовані.