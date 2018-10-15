У Бахмуті іномарка насмерть збила літнього велосипедиста

"ДТП сталася по вулиці Незалежності в неділю, 14 жовтня. Внаслідок аварії 66-річний пенсіонер отримав тілесні ушкодження, не сумісні із життям. Чоловік помер на місці пригоди", - йдеться у повідомленні.



Як зазначається, за кермом автомобіля перебував 25-річний чоловік. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події та проводять перевірку. Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією - ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами).



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Нагадаємо, у Львівській області внаслідок перекидання іномарки Mercedes одна особа загинула, двоє травмовані.